Inzicht vanuit pintransacties

Het coronavirus laat zijn sporen achter in de Nederlandse economie. De kabinetsmaatregelen om het virus een halt toe te roepen hebben een flink effect op waar consumenten hun geld uitgeven.

Dat blijkt uit een analyse van (geaggregeerde) ING pintransactiedata door het ING Economisch Bureau. Afgelopen vrijdag lag het totaal aantal transacties 24% lager dan op dezelfde vrijdag een jaar eerder.

De grootste daling zien we in de categorie vrijetijdsbesteding buitenshuis (-83%) en in kleding- en schoenenzaken (-72%). Nu veel mensen dichtbij hun eigen huis blijven, zien ook veel minder transacties in de categorie vervoer (-46%).

Op andere plekken wordt juist vaker gepind. In speelgoedwinkels vonden afgelopen vrijdag 10% meer pinbetalingen plaats. Nu veel kinderen thuiszitten, vinden artikelen uit deze winkels kennelijk veel aftrek. Dat zouden sport- en spelartikelen kunnen zijn om de kinderen zoet te houden, of bijvoorbeeld extra boekjes voor (thuis)scholing. Supermarkten (+5%) en doe-het-zelfzaken (+2%) zagen ook meer pintransacties.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

