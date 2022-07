iPhones zorgen voor hogere omzet Apple

Apple heeft de omzet in het afgelopen kwartaal verder zien stijgen, zo bleek donderdagavond nabeurs bij de presentatie van de kwartaalcijfers. De beter dan verwachte resultaten waren met name te danken aan de meevallende verkoop van iPhones. De Mac-verkopen vielen tegen.

De omzet van de smartphonegigant steeg in zijn fiscale derde kwartaal van $81,4 miljard naar $83 miljard, terwijl analisten hadden gerekend op 82,8 miljard dollar.

De winst daalde wel: Apple boekte een nettowinst van $19,4 miljard, of $1,20 per aandeel, vergeleken met $21,7 miljard, of $1,30 per aandeel, in de periode een jaar eerder. Analisten hadden gerekend op een winst per aandeel van $1,16.

Apple gaf toe dat leveringsbeperkingen een invloed hebben gehad op de Mac-activiteiten en die nog steeds hebben. Maar ze verwachten dat de druk op de bevoorrading in het lopende kwartaal zal afnemen.

Volgens CEO Tim Cook is er nog geen ‘duidelijk bewijs van macro-economische impact’ op de iPhone-activiteiten, afgezien van wisselkoerseffecten. Voorafgaand aan het kwartaalrapport waren analisten benieuwd hoe de vraag zich zou houden met het oog op de verwachte lancering van iPhone 14 in de herfst.

Het aandeel steeg donderdag op Wall Street tijdens de nabeurshandel met bijna 3%.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht