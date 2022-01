Is AEX begonnen aan ‘De Grote Rotatie’?

Aandelenmarkten zullen gevoelig reageren op de notulen van de Fed. Het gaat om slechts een ding: rente.

De Fed heeft aangegeven dat de rente in de VS versneld of versterkt zal worden verhoogd. Het is een bevestiging waar iedereen al bang voor was. Het is nog onduidelijk of de markten dit zien als ‘De Grote Rotatie’, maar het zal duidelijk zijn dat in een periode van een stijgende rente beleggen niet meer zal zijn als een jaar geleden. Het rendement op US Bonds is vanmorgen +0,04 op 1,7352%. Gisteren schreven we over de rente: “Er ligt een weerstand op 1,85% op basis van de beweging die begin 2020 is ingezet. Dat is slechts een tussen-weerstand op basis van de daling in de periode 2018-2020. De weerstanden die dat oplevert zijn veel belangrijker en bepalender. De US Bonds zijn al boven de eerste langetermijnweerstand van 1,4% gekomen. De volgende twee liggen op 2,3% en 3,2%.” Duitse Bunds vanmorgen fractioneel hoger op min 0,1240%.

De futures staan flink lager. In zowel de VS als Europa lopen de verliezen op tot 0,7%. Nikkei -2,8%, Shanghai -0,1%, CSI 300 -0,8%. Sensex -1,3%, Hong Kong -0,4% en Australië -2,7%. De beperkte daling van de Chinese markten kan niet overtuigen. Fundamenteel is het wel een opsteker dat de Chinese PMI-industrie voor middelgrote bedrijven in december is gestegen tot 53,1 van 52,1 een maand eerder. In Japan kwam de PMI uit op 52,1 in december tegen 53,0 een maand eerder.

Euro/dollar 1,1301. Bitcoin 5,6% op 43.188 dollar. In China komt de e-yuan op grotere schaal beschikbaar. Dat is meer een tegenhanger van de wallets van WeChat en AliPay dan van bitcoin. Brent -0,8% op 80,16% vanwege de angst voor de ontwikkeling van de economie. Goud -0,4% op 1.802.

Bandbreedte AEX 760-830

