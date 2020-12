Is Bitcoin de toekomst van geld?

Wat is de rol van de Bitcoin als een mogelijke waardeopslag? En hoe kun je als belegger profiteren van deze cryptomunt? Dat vertellen Martijn Rozemuller en Jolien Brouwer van VanEck u tijdens deze masterclass.

Rozemuller (managing director VanEck in Europa) en Brouwer (Business Development & Sales Associate bij VanEck) gaan tijdens deze online masterclass in op de volgende punten:

Bitcoin als een mogelijke waardeopslag;

Bitcoins rol in een beleggingsportefeuille;

VanEcks strategie die blootstelling geeft aan bitcoin

De masterclass ‘Is Bitcoin de toekomst van geld?’ vindt plaats om 12.00 uur. Klik hier om uw gratis ticket te bestellen.

Martijn Rozemuller

Hoofd Europa VanEck

Martijn Rozemuller is als managing director verantwoordelijk voor de Europese activiteiten van VanEck.

Hij was in 2009 één van de oprichters van Think ETFs wat overgenomen is door VanEck. Voorheen was hij partner bij handelshuis Optiver.

Jolien Brouwer

Business Development & Sales Associate VanEck

Jolien Brouwer is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitbreiden van de institutionele en particuliere relaties voor VanEck in de Benelux. In Rotterdam rondde zij de masters Finance & Investment en Strategic Business Management af, waarna ze begon als M&A-analist bij een boutique in Utrecht. Brouwer startte in 2019 haar carrière bij VanEck en was daarvoor werkzaam als headhunter binnen de financiële dienstverlening.

