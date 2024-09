Is Brent wel of niet uitgebroken naar beneden?

De futures op ruwe Brent-olie stegen woensdag tot ongeveer $ 69,6 per vat, een lichte opleving van het laagste niveau sinds december 2021, ondersteund door de vrees voor verstoringen van het aanbod door de Golfstorm.

Francine is versterkt tot een orkaan van categorie 1 in de westelijke Golf van Mexico en zal naar verwachting verder intensiveren voordat ze aan land komt in Louisiana, wat een bedreiging vormt voor de raffinaderijen langs de Golfkust. Bovendien toonden API-gegevens aan dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week onverwacht met 2,79 miljoen vaten daalden, waarmee de marktprognoses van een stijging van 0,7 miljoen vaten werden getrotseerd. Er bleef echter een bearish toon in de markt, omdat de zwakke vraagvooruitzichten op het sentiment wogen. De EIA verlaagde haar ramingen voor de olieprijs voor het vierde kwartaal en 2025, na de tweede opeenvolgende maandelijkse verlaging van de vraagprognoses door de OPEC. Bovendien zijn er aanhoudende zorgen over de afnemende vraag van de belangrijkste oliemarkten, met name in China, aangezien de consumptie onder druk staat door het toenemende gebruik van elektrische voertuigen.

Wat gaat de prijs doen

In de komende dagen zal blijken of Brent wel of niet een succesvolle aanval heeft gedaan op de steun van rond de 72 dollar. Bij een negatieve doorbreek kan de prijs dalen naar 50 dollar of iets lager, anders terugkeer naar een beweging in de bandbreedte van 72-92 dollar.

