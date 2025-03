Is Europese defensie de nieuwe Magnificent 7?

Terwijl de Amerikaanse Magnificent 7 techbedrijven worstelen, overtreffen Europese defensieaandelen niet alleen deze prestigieuze groep, maar ook de bredere Amerikaanse en Europese aandelenmarkten. Dat blijkt uit een analyse van handelsplatform eToro.

De Magnificent 7 – bestaande uit de Amerikaanse techreuzen Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, NVIDIA en Tesla – behoorden de afgelopen jaren tot de topfavorieten onder beleggers, met een stijging van 63% alleen al in 2024. Maar hun dominantie staat nu onder druk, met op ijkpunt 5 maart een daling van 8% sinds begin 2025, wat op 20 maart zelfs is opgelopen naar ruim 14%.

Beleggers die spreiding zoeken in andere regio’s en sectoren, hebben sinds begin dit jaar de focus verlegd naar Europese defensieaandelen. Verwachtingen over toenemende defensiebestedingen lijken dan ook al in de koersen ingeprijsd.

eToro stelde een mandje samen van zeven leidende Europese defensiebedrijven – BAE, Rolls-Royce, Rheinmetall, Thales, Dassault Aviation, Safran en Leonardo – en zag dat deze groep aandelen sinds begin 2025 al 46% steeg, over de afgelopen twaalf maanden 65%, en zelfs 268% over de afgelopen vijf jaar.

De ‘Europese defensie 7’ verslaat daarmee niet alleen de Amerikaanse Magnificent 7, maar presteert ook beter dan de Amerikaanse en Europese aandelenindices. Over het afgelopen jaar realiseerde het defensiemandje vijf keer meer rendement dan de S&P 500, en bijna zes keer meer dan de STOXX 600.

Tabel 1 – Performance van de Magnificent 7, European Defence 7, GRANOLAS, S&P 500 en STOXX 600

Sinds 1 januari 2025 1 jaar 3 jaar 5 jaar US Magnificent 7 -8% 21% 66% 227% European Defence 7 46% 65% 245% 268% GRANOLAS 12% 8% 32% 58% S&P 500 -2% 13% 39% 99% STOXX 600 9% 11% 31% 50%

Bron: Refinitiv, 5 maart 2025

Jean-Paul van Oudheusden, marktanalist bij eToro: “Door de onzekerheid rondom de militaire steun van de Verenigde aan Oekraïne is het initiatief verschoven naar Europese leiders. Regeringen in heel Europa hebben defensie-uitgaven toegezegd, terwijl de Europese Commissie een eigen herbewapeningsplan presenteerde. In combinatie met aanhoudende geopolitieke spanningen is er een klimaat ontstaan waarin Europese defensiebedrijven sterk kunnen groeien. Europa lijkt ervan doordrongen dat ze minder afhankelijk moeten worden van niet-Europese producenten.”

Binnen het mandje van Europese defensiebedrijven liet het Duitse Rheinmetall de sterkste groei zien, met een stijging van 82% tot de peildatum en ruim dertienvoudig over vijf jaar. BAE, de grootste Britse wapenproducent, steeg dit jaar al met 36% na recordwinsten en orders vorige maand, terwijl Rolls-Royce 34% hoger noteerde na sterke jaarcijfers.

Europa overtreft dit jaar voor het eerst sinds lange tijd ook weer de VS op de aandelenmarkt. De STOXX 600 steeg 9%, terwijl de Amerikaanse S&P 500, die lange tijd wereldwijd leidend was, 2% inleverde. Ook de zogenaamde GRANOLAS-aandelen – elf van Europa’s grootste beursgenoteerde bedrijven, waaronder GSK, Roche, ASML, Nestlé, Novo Nordisk en LVMH – presteren dit jaar beter dan de Magnificent 7, met een stijging van 12%.

Van Oudheusden: “Beleggers zijn gewend geraakt aan de dominantie van Amerikaanse big tech, maar dat lijkt te veranderen. Dreigende handelsoorlogen en toenemende concurrentie vanuit China zet de prestaties van de Magnificent 7 in 2025 onder druk. Wanneer de onvoorspelbaarheid van Amerikaans beleid de zorgen over afhankelijkheid van grote techbedrijven vergroot, ontstaat er ruimte voor concurrenten en nieuwkomers. Beleggers verleggen hun aandacht daarom steeds vaker naar sectoren zoals defensie, financiële dienstverlening en gezondheidszorg, maar ook naar andere regio’s zoals Europa.”

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht