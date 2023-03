Is het gedaan met Buy and Hold?

Mannen als Warren Buffet, John Templeton en Benjamin Graham zijn beroemd geworden door het gebruik van de handelsstrategie Buy and Hold. Dit houdt in dat men zorgvuldig een aandeel kiest op basis van de fundamentals van het bedrijf, waaronder zaken als het management, de balans en de resultatenrekening. Het doel is te beleggen in een aandeel met solide fundamenten, maar dat momenteel om bepaalde redenen ondergewaardeerd is. Vervolgens is het een kwestie van wachten – meestal een periode van enkele jaren – tot de waarde van het aandeel stijgt.

Wie op deze manier belegt, baseert zich op het statistische bewijs dat de markt over het algemeen meer stijgt dan daalt. Wanneer de markt robuust is, kan het rendement dat zij ontvangen opnieuw worden geïnvesteerd om hun posities te verbeteren. Wanneer de markt inzakt, blijven zij volharden in het geloof dat het vroeg of laat beter zal gaan.

De buy and hold-strategie werkt gewoonlijk het best met aandelen die blue-chip worden genoemd, wat betekent dat ze kunnen bogen op een lange cv van goed management en gezonde winsten. Bedrijven als IBM, Apple, of Coca Cola komen als voorbeeld in aanmerking. Het zijn deze aandelen die de moed hebben om moeilijke tijden door te komen en later weer uit te blinken.

Daytraden is daarentegen een ander soort activiteit die zich concentreert op het profiteren van de dagelijkse prijsschommelingen van financiële instrumenten. Daghandelaren hebben het behoorlijk druk met het bijhouden van alle gebeurtenissen die prijsbewegingen in hun instrumenten kunnen veroorzaken.

Behalve dat het u actief en alert houdt, zijn er nog andere zaken die daytrading onderscheiden van de meer traditionele Buy and Hold strategie. In dit artikel zullen we enkele daarvan aanstippen in een poging een antwoord te geven op de vraag of Buy and Hold, twee decennia in de eenentwintigste eeuw, eindelijk zijn einde heeft bereikt of niet.

Buy and Hold

Als u een voorstander bent van Buy and Hold, maakt u zich niet zozeer zorgen over het bepalen van het perfecte moment om in of uit een transactie te stappen. Het werk gaat meer zitten in het identificeren van het juiste aandeel voor u, en dit zal een bepaalde hoeveelheid onderzoek met zich meebrengen. Nadat u dat onderzoek hebt gedaan, wordt het werken aan de eigenschap geduld uw belangrijkste taak.

Buy and Hold hoeft niet te betekenen dat u nooit veranderingen aanbrengt in uw portefeuille. U kunt hem vrij stabiel laten, maar op gezette tijden ingrijpen om cruciale aanpassingen door te voeren. U vertrouwt nog steeds op de grotere uptrends in de markt.

Volgers van Buy and Hold staan voor de uitdaging om voor langere tijd afscheid te nemen van grote hoeveelheden kapitaal, zonder zeker te weten wat het eindresultaat zal zijn. Het gebeurt immers wel eens dat een aandeel dat als blue-chip wordt beschouwd, van de kaart wordt geveegd, zoals bij Enron nadat hun illegale bedrijfsactiviteiten aan het licht kwamen.

U kunt zich hiertegen beschermen door uw portefeuille te diversifiëren. Zelfs als één “Enron” ten onder gaat, is het onwaarschijnlijk dat er meerdere ten onder gaan. U kunt ook beleggen in een fonds dat een aandelenindex zoals de S&P 500 volgt, wat uw risico op soortgelijke wijze vermindert.

Day Trading

Daytraders gebruiken de verschillende functies die beschikbaar zijn op online handelsplatforms om patronen in de prijzen van hun financiële instrumenten te identificeren. De technologie van vandaag maakt het veel gemakkelijker dan vroeger om te profiteren van grafiekpatronen en de hints die zij geven over toekomstige marktactiviteit. Een geliefd voorbeeld is de candlestick chart, die veel nuttige informatie over het koop- en verkoopgedrag van traders visueel weergeeft in compacte vorm.

Technische analyse is voor daytraders belangrijker dan fundamentele analyse, en zij moeten tijd investeren om het goed te leren. Daghandelaren moeten ook begrijpen hoe de markten werken, en welke factoren individuele activa zoals olie, forex of cryptocurrency aandrijven. Vaak verwerken zij de technische analyse die zij hebben geleerd en het financiële nieuws dat zij hebben gelezen in hun eigen persoonlijke strategie, in plaats van alleen maar de methoden van anderen te imiteren. Aan de andere kant, terwijl ze nog in het leerproces zitten, zal het hen waarschijnlijk helpen om de professionals aan het werk te observeren.

Daghandel met CFD’s (contracts for difference) is uniek omdat u bijvoorbeeld geen echte vaten olie koopt of verkoopt. In plaats daarvan opent u een contract bij een broker over de toekomstige prijsactiviteit van olie binnen een bepaald tijdsbestek. Als de olieprijzen uw voorspelling volgen, of ze nu stijgen of dalen, zult u winst zien in verhouding tot de omvang van uw deal.

Kortom

De Buy and Hold strategie is nog niet ten einde. De waarheid is dat het afhangt van uw doelstellingen of u deze aanpak verkiest boven daytrading. Daytrading wordt geprefereerd door mensen die op korte termijn winst willen maken op koersbewegingen, terwijl mensen met financiële doelstellingen op lange termijn, zoals het opbouwen van een pensioenfonds, meestal kiezen voor Buy and Hold.

Deel dit artikel

2 reacties op “ Is het gedaan met Buy and Hold? ”

Terug naar het nieuws overzicht