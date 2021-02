Is Japan wel zo’n interessante inflatie-hedge?

Het wordt tijd dat beleggers hun portefeuille gaan beschermen tegen stijgende inflatie. Binnen het aandelengedeelte zou de voorkeur moeten blijven uitgaan naar cyclische markten, zoals Japan of opkomende markten in Azië.

Dat is de Visie van Pascal Blanqué, CIO Amundi. De markt breekt haar hoofd breekt over de vraag in hoeverre inflatie voor verrassingen kan zorgen. Het thema van terugkerende inflatie wint aan kracht, aangejaagd door het verwachte grote Amerikaanse steunpakket en het herstel aan de vraagzijde dat zou moeten komen naarmate de vaccinatiecampagne vordert.

De Nikkei staat op 30.168 nog 23% verwijderd van de top uit 1989. Voor de korte termijn dreigt charttechnisch echter het gevaar op een correctie, omdat de huidige fase van de opgaande beweging even sterk is als die in de periode 2012/2015. Dat impliceert dat de Nikkei met 4.000 of 8.000 punten kan dalen als nu een correctie wordt ingezet.

