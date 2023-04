Is JET al koopwaardig? Meningen zijn verdeeld

Het aandeel Just Eat Takeaway.com N.V. (TKWY) was 3,9% lager met een slotnotering van 16,43 euro.

We moeten terug naar oktober 2022 om een lagere slotkoers te vinden voor het aandeel. De afgelopen maand is JET 23,0% gedaald. Technisch ziet het er echter goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn en een verdere stijging is waarschijnlijk, meent Investtech.

Wij zien nog niet gebeuren dat de koers snel omhoog gaat. Trendlijnen zijn nog dalende. Pluspuntje is wel dat het aandeel redelijk sterk oversold is. De koers staat achter beneden de steun van 16,90 euro basis de Elliott Wave. Hierdoor is ruimte voor een daling naar 13 euro of iets lager. Nog een keer flink aan de boom schudden en het aandeel wordt speculatief aantrekkelijk.

