Is koersdaling ASML pas halverwege?

ASML Holding publiceert derdekwartaalresultaten op woensdag 16 oktober. Is de koersdaling pas halverwege?

Dit is wat Morningstar-analist Javier Correonero vindt van de Nederlandse chipmachinefabrikant.

Morningstar maatstaven voor aandeel ASML

Waar op te letten bij de derdekwartaalresultaten van ASML?

Wat orders betreft, is de drempel die ASML moet halen om de mid-point van hun 2025 guidance te bereiken niet al te hoog. Vorig kwartaal kwamen de orders uit op 5,6 miljard, dus voor zover ze rond de 4 miljard blijven voor dit kwartaal en het volgende, zou de middelpunt haalbaar moeten zijn. Voor 2025 zitten we nu op 36,7 miljard aan omzet, vergeleken met een prognose van 30-40 miljard.

Voor China wordt een normalisatie van de orders en omzet verwacht, maar het is nog steeds moeilijk te zeggen wanneer dit precies zal gebeuren.

Beleggers en analisten willen meer antwoorden krijgen op de vraag hoe Intels problemen ASML kunnen bevloeden. Intel is waarschijnlijk de op twee na grootste klant van ASML en heeft onlangs de opening van een fabriek in Duitsland, die EUV als zwaartepunt heeft, uitgesteld. Op de lange termijn maak ik me niet veel zorgen, want als Intel meer problemen zou krijgen en fabrieken zou uitstellen of annuleren, zou een andere partij uiteindelijk die kans grijpen.

Over het geheel genomen blijft het langetermijnbeeld sterk en ik denk dat de aandelen een goede koopkans bieden.

En wat zegt de chart?

De trend is nog negatief. Indicatoren staan laag, maar de dalende trend is belangrijker. Het is wachten op een kentering. Op 571,80 euro staan de koers in de weekgrafiek niet ver verwijderd van de steun van 560 euro. Laat de markt dat niveau maar testen. Bij een negatieve doorbraak kan de koers dalen naar ongeveer 400 euro. De kans daarop acht ik niet groot, maar is evenmin ondenkbaar.

