Is rente bij een lening allesbepalend?

Bij een zakelijke lening wordt vooral gekeken naar de rente. Dit is ook logisch omdat de rente de grootste kostenpost is bij een zakelijke lening. De gehanteerde rente zakelijke lening is afhankelijk van een aantal factoren en bedraagt op jaarbasis gemiddeld zo’n 12 procent.

Rente, risico-opslag en onderpand

De kosten van een zakelijke lening worden voornamelijk bepaald door rente, risico en onderpand. Ook hanteren kredietverstrekkers afsluitkosten en provisie wat kostenverhogend werkt. Toch varieert de huidige rente tussen de vier en vijfentwintig procent per jaar. Een behoorlijk verschil dus in rentetarieven wat betekent dat het verstandig is om tarieven van kredietverstrekkers goed te vergelijken. Dit geldt ook voor de vorm van de financiering. Betreft het een zakelijk krediet of een lening?

Een krediet is flexibel

Een zakelijk krediet is meestal een rekeningcourant krediet met een variabele rente en aflossing. Bij deze financiering wordt een kredietlimiet afgesproken waarbij aflossingen weer kunnen worden opgenomen. Het is voor ondernemers een populaire kredietvorm, omdat het een grote mate van flexibiliteit heeft. Het wordt dan ook vooral gebruikt bij tijdelijke behoeften aan geld voor bijvoorbeeld voorraadinkoop of het betalen van debiteuren.

Liever een lening met vaste lasten?

Een zakelijke lening kent een vaste rente en aflossing. Deze leningvorm is dan ook geschikt voor het financieren van investeringsgoederen. In vergelijking met het zakelijk krediet is een lening voordeliger. Meestal is er sprake van een onderpand in de vorm van een bedrijfsmiddel zoals machines, bedrijfsauto’s, soft- en hardware, maar ook verbouwingen van een bedrijfspand. Een krediet met een bepaalde looptijd is dan een juiste mogelijkheid, maar er zijn ook leasemogelijkheden.

Fintech kredietverstrekkers populair

Het zijn niet alleen de bekende banken die zakelijke leningen en kredieten verstrekken. Ook Fintechbedrijven zoals Swishfund verstrekken leningen voor ondernemers. De voorwaarden om voor een financiering in aanmerking te komen kunnen verschillen. Banken vereisen inzicht van omzet en winstcijfers van de afgelopen jaren en de reden om te financieren. Fintechbedrijven beoordelen vooral op huidige omzetcijfers en de aflossing wordt daarop aangepast.

Rente is een belangrijk criterium, maar niet de enige. Ook de wijze van aflossen is een belangrijk afweegpunt. Verder kunnen kosten een kostenverhogend effect hebben zeker bij kortlopende financieringen. Sommige kredietverstrekkers rekenen zo’n 5 procent afsluitprovisie.

