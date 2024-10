Is Tesla nog een veilige belegging?

Elon Musk, bekend om zijn liefde voor science fiction, heeft dit opnieuw getoond tijdens het Robotaxi-evenement in Los Angeles, waar hij onder de titel ‘We, Robot’ de Cybercab, een Robovan en een vernieuwde versie van de Optimus-robot presenteerde.

De Cybercab, een variant van de Cybertruck, heeft geen stuur of pedalen en is bedoeld om in 2026 op de markt te komen voor minder dan $30.000. Musk is echter eerlijk over zijn neiging om te optimistisch te zijn over tijdslijnen. Dit toekomstige vervoermiddel belooft vijf tot tien keer vaker gebruik te worden dan een reguliere auto, en eigenaren zouden de mogelijkheid hebben om hun voertuig beschikbaar te stellen voor derden, wat extra inkomsten kan genereren.

Ondanks de enthousiaste reacties van het publiek, hadden beleggers hun twijfels. De presentatie bevatte weinig concrete cijfers en ontbrak het aan antwoorden op relevante vragen zoals technische haalbaarheid, goedkeuring door toezichthouders en concurrentievoordeel. Dit gebrek aan duidelijke informatie kan problematisch zijn, vooral gezien de eerdere daling van Tesla-aandelen met 40% aan het begin van het jaar door lage verkoopverwachtingen en winstmarges. De aandelenkoers had zich wel hersteld vóór het Robotaxi-evenement, dat door Musk werd gepresenteerd als een mijlpaal van historische betekenis. De hoge koers-winstverhouding van het aandeel, die nu op 87x staat, doet vermoeden dat er een correctie kan volgen na de presentatie, aldus eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Musk’s supporters zien Tesla niet enkel als autofabrikant, maar als pionier in geavanceerde kunstmatige intelligentie. Zij geloven dat, met geduld, technologische innovaties de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s mogelijk maken. Echter, Musk is niet de enige met deze visie; bedrijven zoals Baidu, Pony.ai en Waymo zijn ook actief in deze sector. Beleggers moeten daarom vertrouwen op de capaciteiten van Musk en zijn team om een superieure technologie te ontwikkelen, anders, zo waarschuwt Van Oudheusden, is het beter niet in Tesla te beleggen.

