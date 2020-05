Is Unibail Rodamco wel klaar voor de toekomst?

Aan de naargeestigheid voor Unibail-Rodamco lijkt geen einde te komen. Gisteren daalde de koers met 8,16% naar 41,52 euro.

Dat verlies is volgens Investtech bijna even groot als de 9,36% op 4 mei. “De afgelopen maand is het aandeel 25,67% gedaald. Het aandeel genereerde een verkoopsignaal met een toenemend handelsvolume bij de doorbraak van de steun bij 43,09 euro in een rechthoek patroon. Een verdere daling tot 29,57 euro in de loop van drie maanden is waarschijnlijk.”

De ratio’s zijn niet hoog afgaande op de door de onderneming berekende winst per aandeel van 12,37 euro en een dividend van 5,40 euro. Het is een prachtige fundamentele koop als de winst per aandeel en het dividend niet onder druk komen te staan. Detailhandelsverkopen staan onder zware druk, online en digitaal rukken sterk op en niemand weet wat de gevolgen zullen zijn van het Nieuwe Normaal op het winkelen. Ook kantoorpanden staat een zware tijd te wachten. Facebook heeft aangegeven dat over 10 jaar 50% van het personeel remote zal werken, wat net zo goed thuis als op een terras kan zijn.

De toekomst

Grote overdekte winkelcentrale zouden wel eens hun langste tijd kunnen hebben gehad. De winkel van de toekomst is niets anders dan een levende etalage: je gaat er passen, showen en online kopen. De winkels van Apple en Microsoft zijn perfecte voorbeelden: kijken, uitproberen, online kopen en deskundige aftersales over de gebruiksmogelijkheden. Wellicht is deze ontwikkeling de reden voor uit uitblijven van een herstelbeweging van de koers. Is Unibail Rodamco wel klaar voor de nieuwe toekomst? Ik betwijfel het.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14902 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht