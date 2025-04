Jaarlijkse brief van Larry Fink (BlackRock): ‘De democratisering van beleggen’

Deze week is de jaarlijkse brief van Larry Fink, chairman en CEO van BlackRock, aan beleggers gepubliceerd met als titel: “The Democratization of Investing: Expanding Prosperity in More Places, for More People.”

Hierin blikt Fink terug op de langetermijnontwikkelingen die de wereldeconomie vormgeven, en hoe BlackRock haar klanten helpt om hiermee om te gaan en de kansen te benutten die hieruit voortvloeien.

Aan het begin van de brief benadrukt Fink dat kapitaalmarkten meer mensen kunnen laten delen in de groei en welvaart die het kapitalisme voortbrengen. Fink:

Het kapitalisme werkt, maar voor te weinig mensen. De oplossing is niet om markten af te schaffen, maar om ze te verbreden. Meer beleggingsmogelijkheden. Meer mensen die kunnen beleggen.

Klanten staan altijd centraal in onze strategie, en we investeren bewust om in de volle breedte van hun behoeften te voorzien. We hebben een onderscheidend vermogensbeheer- en fintechplatform opgebouwd dat volledig getegreerd is in zowel publieke als private markten.

Nieuw van BlackRock

Vanuit die overtuiging heeft BlackRock zichzelf opnieuw uitgevonden en sluit met haar dienstverlening beter en eerder aan op de veranderende wensen van klanten. Het bedrijf nam in de afgelopen veertien maanden onder meer Global Infrastructure Partners (GIP) en Preqin over, en kondigde de overname van HPS Investment Partners aan. Daarmee worden private markten toegankelijker en krijgen beleggers meer keuze.

Deze strategie speelt in op de groeiende kloof tussen de vraag naar beleggingen en het beschikbare kapitaal uit conventionele bronnen, aldus de BlackRock-CEO. Kapitaalmarkten kunnen helpen om dat gat te dichten.

De brief gaat ook in op hoe beleggen toegankelijker kan worden gemaakt zodat meer mensen financie zekerheid kunnen opbouwen voor zichzelf voor hun naasten. Het merendeel van de beleggingen die BlackRock beheert, bestaat uit pensioenvermogen. Het beheer hiervan ziet BlackRock als kernactiviteit.

Focus op Europa

Fink vraagt zichzelf verder af of we weer bullish kunnen zijn over Europa. BlackRock beheert 2,7 biljoen dollar voor Europese klanten, waaronder ongeveer 500 pensioenfondsen waar miljoenen mensen hun premies aan hebben toevertrouwd. Fink refereert aan Mario Draghis analyse en ziet dat Europa wakker wordt.

De beleidsmakers met wie ik spreek, en dat zijn er veel, zien inmiddels in dat hinderende regelgeving niet vanzelf verdwijnt. Daar moet actief iets aan worden gedaan want er zitten enorme voordelen aan”

In de brief wordt ook gewezen op de rol van ETFs bij het aanjagen van een beleggingscultuur in Europa. Hierdoor kunnen meer mensen hun financie doelen bereiken via de kapitaalmarkten.

Veel mensen die voor het eerst beleggen, doen dat via ETFs, vaak via iShares. We werken samen met gevestigde partijen en nieuwe spelers in Europa, zoals Monzo, N26, Revolut, Scalable Capital en Trade Republic, om de drempels voor beleggen te verlagen en om financie kennis te vergroten in lokale markten.

Uitgangspunt blijft hetzelfde

Hoewel het uitbouwen van toegang tot de kapitaalmarkten innovatie en inspanning vergt, is het geen onoplosbaar vraagstuk. BlackRock doet dit al 37 jaar als fiduciair voor haar klanten. Fink verwoordt het als volgt:

Vanaf het begin zijn we ervan overtuigd dat wie beter belegt, beter kan leven dat is precies waarom we BlackRock hebben opgericht.”

