Jackson Hole bepaalt sentiment (kopen)

“De bijeenkomst van centrale bankiers in het rustige Jackson Hole in de Amerikaanse staat Wyoming is altijd een belangrijke gebeurtenis voor de marktdeelnemers”, aldus Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets bij IG.

“Dit jaar in het bijzonder zal waarschijnlijk elk woord van Fed-voorzitter Jerome Powell worden afgewogen. Zijn uitspraken zullen niet alleen nauwlettend worden geanalyseerd, maar kunnen ook bepalend zijn voor de ontwikkelingen op de financiële markten in de komende weken. Beleggers verwachten vooral antwoorden op de vraag welke vooruitgang wordt geboekt in de strijd tegen de inflatie. In het VK en de eurozone blijft de inflatie stijgen, ondanks het feit dat de Bank of England en de Europese Centrale Bank de rente hebben verhoogd. Het is echter waarschijnlijk dat de gevolgen in Europa nog lang op zich zullen laten wachten. Op dit moment gaat een kleine meerderheid in de VS uit van een renteverhoging van 75 basispunten op 21 september. Beleggers verwachten dus een voortzetting van het krappe rentebeleid.”

Punten van aandacht:

China heeft gewaarschuwd voor het gevaar van het mislukken van de herfstoogst als gevolg van het weer met droogte en overstromingen. Wellicht wordt met ‘zilverdeeltjes’ gewerkt om regen op te wekken in bepaalde gebieden. Sojabonen en tarwe zijn 0,7% hoger.

Buitenlandse investeerders in obligaties van Chinese vastgoedbedrijven trekken zich terug. De Chinese overheid heeft eerder al een fonds opgezet om problemen te voorkomen. Het nog stijgende overschot op de handelsbalans kan eveneens voor de nodige steun zorgen.

Brent +0,4% op 101,58. Beleggers vrezen een verkrapping van het aanbod. De verwachting is dat veel werknemers hun warme thuisplek zullen verruilen voor hun bureau op kantoor om geld te besparen op de stookkosten.

De Duitse economie groeide in Q2 met 0,2%, vooral door de toename van de uitgaven van huishoudens met 0,6% doordat men meer is gaan reizen na de beperkingen als gevolg van Covid.

Euro/dollar dans rond de 1,000. De VS zal geen te sterke dollar willen, omdat dit slecht is voor de exportpositie.

Amerikaanse futures staan hoger na de bescheiden winsten die gisteren zijn geboekt. Nasdaq was +0,4% en Dow +0,2%.

Scan: vrijwel alle markten bieden meer potentie dan risico

AEX staat onderin de bandbreedte

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17601 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht