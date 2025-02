Jacob Falkencrone (Saxo): ‘Alle ogen gericht op kwartaalrapport Nvidia. Een vooruitblik’

De AI-revolutie heeft een koning en die heet Nvidia. Maar zullen de komende kwartaalcijfers bewijzen dat het de troon verdient, of beginnen er scheuren te ontstaan? Als dominante kracht in AI-infrastructuur zal het kwartaalrapport van Nvidia op 26 februari een bepalend moment zijn, niet alleen voor het bedrijf, maar voor de hele AI-sector, stelt hoofdbeleggingsstrateeg Jacob Falkencrone van Saxo.

Met torenhoge verwachtingen die in de aandelenkoers zijn verwerkt, moet Nvidia een vlekkeloze uitvoering leveren om de rally in leven te houden. Als het versaagt, kan het schokgolven door AI-aandelen en de bredere markt sturen.

Belangrijke cijfers om in de gaten te houden:

De omzet zal naar verwachting uitkomen op 38 miljard dollar, een stijging van 72% ten opzichte van vorig jaar

De winst per aandeel (EPS) zal naar verwachting stijgen tot 0,84 dollar, een stijging van 62%

Beleggers zullen zich ook richten op brutomarges, een belangrijke maatstaf voor winstgevendheid, met name nu het Amerikaanse bedrijf zijn volgende generatie Blackwell-chips uitrolt. Hoewel productlanceringen druk op de marges kunnen zetten, heeft Nvidia een sterke winstgevendheidsbuffer behouden, met een brutomarge van 75% in het afgelopen kwartaal, met een richtlijn van ongeveer 73% voor de komende kwartalen. Investeerders zullen op zoek zijn naar geruststelling dat deze niveaus intact blijven ondanks de stijgende productiekosten.

Datacentergroei blijft Nvidia’s belangrijkste omzetmotor, aangewakkerd door grote hyperscalers die hun AI-infrastructuurinvesteringen verhogen. Het bedrijf heeft een sterk trackrecord en heeft de schattingen van Wall Street in zestien van de laatste achttien kwartalen overtroffen, maar met verwachtingen die al torenhoog zijn, is zelfs een solide overtreffing mogelijk niet genoeg om de aandelenkoers hoger te houden.

Waarom de winst van Nvidia belangrijk is

Nvidia is niet langer alleen een halfgeleiderbedrijf – het is de ruggengraat van kunstmatige intelligentie. De GPU’s van Nvidia vormen de basis voor de AI-modellen achter OpenAI’s ChatGPT, Meta’s AI-initiatieven en Tesla’s autonome rijtechnologie. Met een waardering van meer dan 3,3 biljoen dollar heeft de performance van Nvidia’s aandelen een aanzienlijke impact op de bredere markt, met name op tech-indices zoals de Nasdaq. Gezien de dominantie van Nvidia kunnen tekenen van zwakte in het rapport van Nvidia buitensporige gevolgen hebben voor het sentiment van beleggers ten opzichte van AI-aandelen als geheel.

Uitdagingen voor Nvidia’s AI-leiderschap

De langverwachte Blackwell-architectuur van Nvidia zal naar verwachting een enorme sprong voorwaarts in AI-prestaties opleveren, maar er blijven uitvoeringsrisico’s bestaan. Beperkingen in de toeleveringsketen en vertragingen in de productie kunnen van invloed zijn op de verzendvolumes, wat de omzetgroei op korte termijn beïnvloedt. Beleggers willen graag horen of Nvidia aan de vraag kan voldoen of dat klanten ergens anders moeten kijken.

Tegelijkertijd neemt de concurrentie toe. In januari daalde de aandelenkoers van Nvidia met 17% in één dag nadat het Chinese AI-bedrijf DeepSeek beweerde dat het modellen kon trainen met aanzienlijk minder GPU’s. Hoewel Nvidia snel herstelde, leidde de episode tot zorgen over efficiëntiewinsten die de langetermijngroei van het bedrijf zouden verminderen. CEO Jensen Huang heeft deze zorgen weggewuifd en benadrukt dat AI-werklasten alleen maar rekenintensiever worden. Investeerders zullen echter nauwlettend letten op updates over mogelijke efficiëntiebedreigingen.

De uitgaven aan AI nemen niet af, maar kan Nvidia hierop inspelen?

Amazon, Google en Microsoft investeren miljarden in AI-infrastructuur, wat zorgt voor een aanhoudende vraag naar Nvidia’s chips. Ondertussen verhoogt Europa zijn AI-investeringen. Frankrijk heeft substantiële financiering door de private sector toegezegd voor AI-infrastructuur, terwijl de Europese Unie werkt aan het uitbreiden van AI-supercomputercapaciteiten om haar concurrentievermogen in de wereldwijde AI-race te versterken. Deze initiatieven weerspiegelen een strategische push om de afhankelijkheid van externe technologieleveranciers te verminderen.

Tegelijkertijd heeft Elon Musk grote investeringen gedaan in Nvidia-hardware, wat de cruciale rol van het bedrijf bij het aandrijven van AI-toepassingen van de volgende generatie versterkt. Met Blackwell-aanbodbeperkingen en toenemende concurrentie moet Nvidia echter feilloos presteren om aan deze vraag te voldoen.

Beleggers moeten zich voorbereiden op volatiliteit

De winstrapporten van Nvidia behoren consequent tot de gebeurtenissen die zorgen voor de meeste volatiliteit in de techsector, en dit is nu niet anders. De optiemarkt prijst een beweging van 7-8% na de winstcijfers in, wat wijst op een breed scala aan mogelijke uitkomsten. Gezien de dominantie van Nvidia in AI, zou elke afwijking van de verwachtingen – positief of negatief – een buitensporige impact op de aandelenkoers kunnen hebben.

Beleggers dienen goed te letten op het commentaar van het management over:

Blackwell-chipaanbod : kan Nvidia aan de vraag voldoen of zullen productiebeperkingen de groei beperken?

Marges en winstgevendheid : zal ​​Nvidia zijn historisch hoge brutomarges kunnen behouden nu de productiekosten stijgen?

Tarieven en handelsrisico’s: kunnen regelgevingsuitdagingen de wereldwijde verkoop beïnvloeden, met name in China?

Hyperscaler AI-uitgaven : blijven Amazon, Microsoft en Google hun AI-investeringen opvoeren?

Verwachtingen voor het volgende kwartaal: verwacht Nvidia dat de groei sterk zal blijven, of zijn er tekenen van een afnemende vraag?

Een bepalend moment voor AI-aandelen

Dit winstrapport gaat niet alleen over Nvidia – het gaat over de vraag of de AI-revolutie zijn hoge tempo kan volhouden. Als Nvidia goed presteert, kunnen AI-aandelen omhoog schieten. Als het versaagt, kan de sector een broodnodige realitycheck krijgen over hoe snel AI kan groeien.

Eén ding is duidelijk: Nvidia is nog steeds de drijvende kracht achter de groei van AI, en dit rapport zal ofwel de dominantie ervan bevestigen of kwetsbaarheden blootleggen. Hoe dan ook, investeerders moeten zich vastmaken – het wordt een wilde rit.

