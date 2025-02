Jacob Falkencrone (Saxo): ‘Het AI-verhaal: Alibaba’s grote gok op de toekomst’

Het Chinese e-ecommercebedrijf Alibaba heeft afgelopen nacht sterke cijfers over het afgelopen kwartaal gepubliceerd. Dankzij deze goede resultaten steeg de aandelenkoers van Alibaba op de beurs van Hongkong met 14%. Het aandeel is dit jaar tot nu toe met ongeveer 70% gestegen. Nu het e-commerce bedrijf AI centraal staat, zet het bedrijf groot in op de toekomst. Maar is dit een echte comeback of gewoon een kortetermijnhypecyclus? Dat vraagt hoofdbeleggingsstrateeg Jacob Falkencrone van Saxo zich af.

Alibaba surft niet alleen op de AI-golf, maar maakt AI ook tot het hart van zijn strategie. CEO Eddie Wu heeft Artificial General Intelligence (AGI) uitgeroepen tot het ‘primaire doel’ van het bedrijf. Om zijn positie in de AI-race te verstevigen, ontwikkelt Alibaba een diepgaand AI-model dat is gericht op de concurrentie met de opkomende AI-leider van China, DeepSeek. Bovendien heeft zijn cloudbedrijf, dat een cruciale rol speelt in de ontwikkeling van AI, de snelste groei in meer dan twee jaar bereikt. Het bedrijf wil de komende drie jaar meer investeren in AI en cloud dan in het afgelopen decennium.

AI transformeert snel bepaalde branches, van cloud computing tot e-commercepersonalisatie. Alibaba versterkt zijn positie in dit landschap door onlangs een partnerschap met Apple aan te kondigen om AI te integreren in iPhones die in China worden verkocht, wat zijn groeiende invloed in dit gebied verder verstevigt.

Chinese technologie: een sector in beweging

De winst van Alibaba is niet alleen een overwinning voor het bedrijf, maar zorgt ook voor een bredere rally in Chinese tech-aandelen. De opleving wordt aangestuurd door verschillende factoren, waaronder de groeiende erkenning van Chinese AI-startups zoals DeepSeek, die zichzelf hebben gepositioneerd als wereldwijde spelers op het gebied van AI.

Tegelijkertijd luiden veranderingen in de regelgeving een nieuw tijdperk in voor Chinese techbedrijven. Na jaren van overheidsrepressie die zwaar drukten op grote techbedrijven, zijn er nu aanwijzingen voor een bedrijfsvriendelijker klimaat. De terugkeer van Jack Ma in de publieke belangstelling, samen met president Xi Jinping, wordt algemeen gezien als een keerpunt. Dat suggereert dat Beijing bereid is om zijn eigen techgiganten te steunen in plaats van ze te beperken.

Het beleggerssentiment is opvallend optimistisch geworden, waarbij ETF’s die Chinese tech-aandelen volgen een aanzienlijke stijging doormaken naarmate het optimisme rond AI groeit. Dit hernieuwde vertrouwen heeft geleid tot sterke instroom in de sector. Dat versterkt het idee versterkt dat de Chinese tech-industrie weer voet aan de grond krijgt op het wereldtoneel. De belangrijkste vraag voor investeerders blijft echter: hoe lang zal deze rally aanhouden en kan Alibaba zijn momentum vasthouden te midden van toenemende concurrentie en economische onzekerheden?

Kansen voor Alibaba

AI wordt een belangrijke groeimotor en vergroot Alibaba’s cloudactiviteiten en toekomstige potentieel.

De internationale e-commerce groeit snel, met een groei van 32% op platforms zoals AliExpress.

Als de regelgeving in China stabiel blijft, zou Alibaba het verloren vertrouwen van investeerders kunnen terugwinnen.

Risicofactoren en toekomstige uitdagingen

Handelsspanningen en geopolitieke onzekerheid. De relaties tussen de VS en China blijven een risicofactor, met de mogelijkheid van nieuwe handelsbeperkingen of tarieven op Chinese technologie-export, wat een impact zou kunnen hebben op Alibaba’s wereldwijde ambities, met name bij het uitbreiden van zijn clouddiensten en e-commerceplatforms.

De concurrentie is hevig: rivalen als PDD Holdings (Pinduoduo, Temu) en ByteDance (Douyin, TikTok) winnen terrein.

De Chinese economie is nog steeds traag, wat de groei van e-commerce zou kunnen vertragen.

Er zijn zorgen over waardering. Het aandeel wordt momenteel verhandeld boven het gemiddelde 12-maands koersdoel van analisten. Hoewel AI-enthousiasme en strategische partnerschappen deze rally hebben aangewakkerd, waarschuwen sommige analisten dat het aandeel nu op technisch overgekochte niveaus wordt verhandeld. Hoewel de toekomstige koers/winstverhouding momenteel lager is dan het langetermijngemiddelde, is deze aanzienlijk hoger dan de multiple van vorige maand. In de toekomst zullen beleggers verwachten dat Alibaba niet alleen zijn groei zal voortzetten, maar ook een duidelijk pad zal bieden om AI te gelde te maken en zijn cloudinkomstenmarges te vergroten.

Hoe nu verder?

Voor beleggers zijn de sterke cijfers van Alibaba en de inzet op AI veelbelovend. De snelle stijging van de aandelenkoers roept echter vragen op of er nog ruimte is voor een verdere stijging. Daarom moet Alibaba blijven aantonen dat zijn AI-strategie kan leiden tot zinvolle omzet- en winstgroei. Beleggers moeten uitkijken naar duidelijke signalen over hoe het bedrijf van plan is zijn concurrentievoordeel in AI te behouden, concurrentie af te weren en te navigeren door regelgevende onzekerheden.

Als AI voor een reële omzetgroei blijft zorgen, zou Alibaba zijn rally kunnen voortzetten.

Beleggers moeten uitkijken naar een aanhoudende trend in de cloud en e-commerce.

Als Beijing particuliere technologiebedrijven blijft steunen, kunnen Chinese technologieaandelen hun herstel voortzetten.

Conclusie

Alibaba’s laatste winstrapport is een sterk signaal. Met AI als kern van zijn strategie positioneert het bedrijf zichzelf voor succes op de lange termijn. Maar de concurrentie neemt toe en de Chinese economie blijft een wildcard. Voor investeerders is de belangrijkste vraag: Is al het goede nieuws al ingeprijsd? Voor degenen met een langetermijnperspectief blijft Alibaba een fascinerende AI- en e-commerce-krachtpatser. Maar na een enorme rally zal de volgende grote test zijn of het zijn AI-ambities kan waarmaken zonder te veel te beloven en te weinig te leveren.

