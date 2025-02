Jacob Falkencrone (Saxo): ‘Lauwe reactie op cijfers Nvidia door krimpende winstmarge’

Nvidia maakte gisteravond haar cijfers over het laatste kwartaal bekend. De cijfers zijn ronduit gigantisch. Toch reageerde de markt lauw op de cijfers, zegt Jacob Falkencrone, hoofdbeleggingsstrateeg van Saxo. Dat had vooral te maken met de krimpende winstmarge.

De kwartaalomzet bedroeg 39,3 miljard dollar, een stijging van 78% ten opzichte van een jaar geleden. Dat ligt ruim boven de 38,1 miljard dollar die analisten verwachtten. De nettowinst bedroeg maar liefst 22,1 miljard dollar. Dat overtrof de verwachtingen van 19,8 miljard dollar.

De prognose voor het volgende kwartaal was ook positief: Nvidia voorspelt een omzet van 43 miljard dollar, iets meer dan de 42,1 miljard dollar die Wall Street verwachtte.

Maar ondanks deze geweldige resultaten daalde het aandeel 1% in de nabeurshandel. Beleggers worstelden met de vraag of de cijfers indrukwekkend genoeg waren om de toch al torenhoge waardering van Nvidia te rechtvaardigen.

Nvidia blijft de onbetwiste leider in AI-chips. De Blackwell AI-architectuur kent ‘de snelste stijging in de geschiedenis van ons bedrijf’, met een omzet van 11 miljard dollar in het eerste kwartaal alleen. Techgiganten als Microsoft, Amazon en Meta zetten hun AI-wapenwedloop voort en kopen Nvidia’s chips op om de volgende generatie kunstmatige intelligentie aan te drijven.

Maar er zijn tekenen dat de concurrentie naderbij komt. De opkomst van DeepSeek leidde tot zorgen over efficiëntieverbeteringen in AI-modeltraining. Als krachtige AI-modellen kunnen worden gebouwd met minder krachtige GPU’s, kan de vraag naar Nvidia’s chips sneller afkoelen dan verwacht. Toen DeepSeek in januari zijn aankondiging deed, daalde het aandeel van Nvidia in één dag met bijna 17%, waardoor 589 miljard dollar aan marktkapitalisatie werd weggevaagd.

Nvidia’s CEO Jensen Huang blijft echter extreem optimistisch en stelt: “De vraag naar Blackwell is verbazingwekkend, aangezien redenerende AI een nieuwe schaalwet toevoegt: meer rekenkracht voor training maakt modellen slimmer, en meer rekenkracht voor langdurig denken maakt het antwoord slimmer” .

Marges onder druk

Een belangrijke reden voor de lauwe reactie van de markt? Krimpende winstmarges. Nvidia’s brutomarge daalde naar 71%, onder de schattingen. Lager dan de 73,5% van het vorige kwartaal.

De boosdoener? De overgang naar complexere en duurdere AI-chips. Nvidia investeert veel om de productie van zijn volgende generatie Blackwell-chips op te voeren, en hoewel de omzet stijgt, snijden de hogere kosten in de winstgevendheid. Voor beleggers roept dit een kritische vraag op: is Nvidia’s explosieve groei houdbaar, of pieken de winstmarges?

Marktreactie: hoge verwachtingen, hogere risico’s

De aandelen van Nvidia zijn de afgelopen jaren onstuitbaar gestegen. De laatste kwartaalomzet is zelfs groter dan de totale jaaromzet van slechts twee jaar geleden. Maar omdat de aandelen al torenhoge groeiverwachtingen weerspiegelden, hoopten beleggers op nog betere cijfers. Sommige analisten hadden een cijfer van meer dan 45 miljard dollar verwacht. En hoewel Nvidia sterke cijfers liet zien, was het niet de ‘blowout’ waarop sommigen hadden gehoopt.

Als gevolg hiervan is de reactie in het aandeel minimaal geweest, ondanks een recordomzet. Dit weerspiegelt een klassiek ‘priced-for-perfection’-scenario: als de verwachtingen zo hoog zijn, zijn zelfs sterke cijfers mogelijk niet genoeg om de aandelen verder te laten stijgen.

De AI-handel: wat is de toekomst voor Nvidia en de markt?

Nvidia is niet zomaar een aandeel – het is de graadmeter voor de hele AI-sector. De resultaten beïnvloeden het sentiment van beleggers rondom AI-aandelen zoals AMD, Broadcom en Super Micro, en de rest van de Magnificent Seven.

Een belangrijke les uit dit rapport? De vraag naar AI blijft zeer groot, maar cloud computing-giganten naderen mogelijk een uitgavenplateau. Sommige analisten hebben het risico gesignaleerd dat Microsoft, Amazon en Google de uitgaven aan AI-hardware zouden kunnen terugschroeven na een eerste stijging. Dat gezegd hebbende, heeft Nvidia nog steeds enorme kansen in het verschiet:

AI staat nog in de kinderschoenen : sectoren als de gezondheidszorg, de financiële sector en autonoom rijden beginnen pas net het volledige potentieel van AI te benutten. Dit zou de vraag naar Nvidia’s chips in de toekomst kunnen aanhouden.

Nieuwe productcycli zorgen voor nieuwe vraag : De volgende generatie Rubin AI-chips, die in 2026 wordt verwacht, zou voor een nieuwe golf van omzetgroei kunnen zorgen.

Belangrijkste punten voor beleggers

De vraag naar AI blijft enorm groot, maar zorgen over verbeteringen in de efficiëntie (DeepSeek) en afnemende uitgaven aan de cloud kunnen de groei van Nvidia op de lange termijn negatief beïnvloeden.

De marges staan ​​onder druk, met een brutomarge die daalt tot 71%, omdat Nvidia meer geld uitgeeft om geavanceerde AI-chips op de markt te brengen.

De aandelen zijn geprijsd voor perfectie. Hoewel de groei enorm is, kan elk teken van afnemende vraag of zwakkere dan verwachte prognoses de aandelenkoersen doen dalen.

Nvidia is nog steeds marktleider op het gebied van AI. Voor langetermijnbeleggers die geloven in de toekomst van AI, kan elke daling een kans zijn.

Voor degenen met een langetermijnvisie is Nvidia’s dominantie in AI onmiskenbaar. Maar aangezien het aandeel al enorme groeiverwachtingen weerspiegelt, willen nieuwe investeerders misschien voorzichtig zijn met het najagen van de AI-rally op deze niveaus. Zoals altijd is de beste beleggingsstrategie meestal om gediversifieerd te blijven, op de lange termijn te denken en te onthouden dat geen enkel aandeel – zelfs Nvidia – in een rechte lijn omhooggaat.

