Jacob Falkencrone (Saxo): ‘Sterke resultaten ASML, maar ook onzekerheid’

ASML rapporteerde beter dan verwachte resultaten voor het vierde kwartaal, gestimuleerd door een sterke vraag naar AI-gestuurde chips. Het bedrijf, dat cruciale lithografiemachines levert voor de productie van halfgeleiders, zag de orders meer dan twee keer zo hoog oplopen als analisten hadden verwacht. Dat stelt hoofdbeleggingsstrateeg Jacob Falkencrone van Saxo. Beleggers moeten echter rekening houden met externe risico’s, waaronder regelgevende onzekerheden, concurrentie en veranderende marktdynamiek .

Ondanks zorgen over DeepSeek, een Chinese AI-startup die eerder deze week een tech-uitverkoop van 1 biljoen dollar veroorzaakte met zijn goedkope AI-model, blijft het leiderschap van ASML optimistisch. CEO Christophe Fouquet betoogt dat goedkopere AI-modellen de vraag naar chips zouden kunnen doen toenemen, wat uiteindelijk ASML ten goede zou komen. De aandelen stegen vandaag aanzienlijk na de winstpublicatie. De omzet van 9,3 miljard euro overtrof de verwachtingen. De omzetvooruitzichten voor 2025 werden gehandhaafd op 30-35 miljard euro

DeepSeek: bedreiging of kans?

DeepSeek’s low-cost AI-model wekte de vrees dat de vraag naar high-end AI-chips zou kunnen afnemen. ASML’s leiderschap ziet echter een ander beeld:

Lagere AI-kosten kunnen leiden tot een bredere acceptatie , wat uiteindelijk de vraag naar meer chips zou kunnen doen toenemen .

ASML verkoopt de machines die de chips produceren, wat betekent dat het nog steeds kan profiteren van de uitbreiding van AI.

Christophe Fouquet, CEO van ASML, wees op de Wet van Moore, waaruit blijkt dat dalende computerkosten in het verleden hebben geleid tot een grotere vraag naar halfgeleiders. Dit suggereert dat deze trend zich zal voortzetten.

AI-investeringen en de marktpositie van ASML

ASML zal profiteren van de grote investeringen van grote technologiebedrijven in AI-infrastructuur:

Meta is van plan om de uitgaven aan AI te verhogen tot 65 miljard dollar.

is van plan om de uitgaven aan AI te verhogen tot 65 miljard dollar. OpenAI, SoftBank en Oracle investeren 100 miljard dollar in AI-datacentra.

en investeren 100 miljard dollar in AI-datacentra. TSMC voorspelt een stijging van 19% in de kapitaaluitgaven in 2025.

Deze investeringen wijzen op een aanhoudende vraag naar de geavanceerde lithografietechnologie van ASML.

Geopolitieke risico’s en marktonzekerheid

Hoewel de groei van AI kansen biedt, kampt ASML met geopolitieke tegenwind:

China, ooit de grootste markt voor ASML, is achtergebleven bij de VS vanwege strengere exportcontroles.

De VS heeft de verkoop van de meest geavanceerde machines van ASML aan China beperkt en verdere beperkingen blijven een risico.

ASML erkent deze risico’s, maar verwacht dat de bedrijfsmix zich zal normaliseren, waarbij de bijdrage van China aan de totale omzet naar verwachting zal dalen van 27% naar ongeveer 20% in 2025 .

Vooruitzichten: groeipotentieel met belangrijke risico’s

ASML handhaafde zijn omzetprognose voor 2025 op 30-35 miljard euro, wat het vertrouwen in de vraag naar halfgeleiders op de lange termijn weerspiegelt. Er zijn echter verschillende factoren die de toekomstige prestaties van het bedrijf kunnen beïnvloeden.

Positieve factoren:

Aanhoudende AI-investeringen en vraag naar hoogwaardige chips . ASML’s marktleiderschap in EUV-lithografietechnologie. Continue uitbreiding van de halfgeleiderproductiecapaciteit.

Risico’s en onzekerheden :

Geopolitieke spanningen en handelsbeperkingen, vooral met China. Mogelijke verschuivingen in de vraag naar AI-gerelateerde halfgeleiders als gevolg van de innovaties van DeepSeek. Bredere macro-economische omstandigheden en marktvolatiliteit hebben invloed op investeringen in technologie.

Overwegingen voor beleggers

De Q4-resultaten van ASML benadrukken het belang ervan in de halfgeleidertoeleveringsketen, met name nu de vraag naar AI toeneemt. Beleggers moeten echter rekening houden met externe risico’s, waaronder regelgevende onzekerheden, concurrentie en veranderende marktdynamiek .

Hoewel de groeivooruitzichten op de lange termijn positief blijven , is er waarschijnlijk sprake van volatiliteit op de korte termijn, met name nu de halfgeleiderindustrie zich blijft ontwikkelen. Voor degenen die de trends in de AI- en chipsector in de gaten houden, blijft ASML een belangrijk bedrijf om in de gaten te houden.

