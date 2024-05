Japan: een broeinest van kansen

De Japanse aandelenbeurs heeft het de afgelopen maanden heel goed gedaan. De belangrijkste index, de Nikkei 225, sloot begin maart voor het eerst boven de 40.000 punten. Ondanks deze sterke stijging blijven er nog tal van ondergewaardeerde beleggingsmogelijkheden bestaan, meent Redmond Wong, een Aziatische marktstrateeg bij Saxo Bank.

“De recente stijging van de Japanse aandelenmarkt wordt aangedreven door de verbeterde economische vooruitzichten in Japan, mondiale verschuivingen in de toeleveringsketens, een grote inkoop van eigen aandelen, strategische beleggingen door iemand als Warren Buffett en aanzienlijke hervormingen van het ondernemingsbestuur.

De aandelenhandel kreeg bovendien een stimulans door aandeelhoudersvriendelijke maatregelen. Al deze factoren maken de Japanse markt aantrekkelijk voor waardegerichte beleggers die op zoek zijn naar potentiële beleggingsmogelijkheden.

Einde aan trage groei

De groeivooruitzichten van Japan zijn de laatste tijd aanzienlijk verbeterd. Dat is een signaal is dat er een einde is gekomen aan de langdurige periode van trage economische groei en aanhoudende deflatoire druk. Recente economische gegevens wijzen op een bemoedigend vooruitzicht van de terugkeer van het prijszettingsvermogen van bedrijven en winstgroei.

De mondiale herconfiguratie van productieketens, vooral binnen de technologiesector, heeft ook een cruciale rol gespeeld in het voordeel van de Japanse aandelenmarkt. Terwijl bedrijven over de hele wereld hun toeleveringsketens willen diversifiëren en de afhankelijkheid van één enkel land willen verminderen, is Japan een gunstig alternatief gebleken. De geavanceerde productiemogelijkheden, geschoolde arbeidskrachten en technologische expertise maken het een aantrekkelijke bestemming voor mondiale bedrijven die hun activiteiten willen vestigen of uitbreiden. Deze verschuiving heeft de Japanse industriële sector versterkt en positief bijgedragen aan de vooruitzichten voor de aandelenmarkt.

Onder boekwaarde

Ondanks de aanzienlijke stijging van de bredere TOPIX-index handelt een aanzienlijk aantal Japanse bedrijven nog steeds onder de boekwaarde. Van de 2.141 bedrijven in de TOPIX-index hebben 1.016 (47%) een koers-boekwaardeverhouding van minder dan 1. Opvallend is dat 203 van deze bedrijven meer contanten hebben dan kortlopende schulden. 108 van deze bedrijven hebben daarnaast meer contanten dan de totale schulden. Veel Japanse bedrijven hebben dus sterke balansen en het potentieel voor aandeleninkoop of dividendverhogingen.

Onder de 2.141 TOPIX-bestanddelen bevinden zich 55 zogeheten ‘netto-netto’ aandelen. Een netto-netto aandeel is een bedrijf dat handelt onder zijn netto huidige activawaarde. Dit wordt berekend door de totale verplichtingen, preferente aandelen en hybride kapitaal af te trekken van de vlottende activa.

