Japan kan 15% plussen

Beleggen in Japan? De iShares Nikkei 222 ETF kan met 15% stijgen voordat het in de buurt komt van een zware weerstand op 227 euro.

Maar hoe staat de Japanse beurs er fundamenteel voor. De Visie van Daniel Hurley, portfoliospecialist bij T. Rowe Price

Beleggers hebben op dit moment twee belangrijke vragen over Japan. Ten eerste, hoe kwetsbaar is het land, als open en cyclische markt, voor een wereldwijde recessie, vooral nu het als netto-importeur van energie te maken krijgt met stijgende energieprijzen. En de tweede vraag is hoe Japan zich verhoudt tot Europa en de opkomende markten.

Als de wereld een zware recessie doormaakt, zou elk land daar gevoelig voor zijn, en Japan is geen uitzondering. Maar in vergelijking met andere markten is er volgens veel voor te zeggen dat Japan het zowaar beter zal doen.

Politiek

Japan is misschien wel het politiek stabielste land ter wereld. Premier Kishida en de LDP hebben net de verkiezingen voor het Hogerhuis gewonnen om hun macht te consolideren nadat ze in oktober vorig jaar de winst in het Lagerhuis hadden gepakt. Ze hebben overweldigende steun om veel van hun hervormingen en voorstellen door te drukken.

Energie

Als netto-importeur van energie heeft Japan te lijden onder de sterk stijgende energieprijzen. Op korte termijn is Japan echter minder kwetsbaar en beschikt het over een pragmatische oplossing, gezien Kishida’s recente aankondiging dat het opdracht zal geven tot de ontwikkeling en bouw van ‘next generation’ kerncentrales. Op kortere termijn is de regering-Kishida van plan om vanaf de zomer van 2023 tot 17 kerncentrales opnieuw op te starten. Japan is momenteel voor zijn energie afhankelijk van ruwe olie en vloeibaar aardgas.

Coronavirus

Japan heeft een van de hoogste vaccinatiepercentages ter wereld en ondanks het feit dat het aantal gevallen momenteel sterk toeneemt, blijven de grensbeperkingen versoepelen; onlangs hebben zij aangekondigd dat de eisen voor PCR-tests zullen worden afgeschaft. Hurley denkt dat het aantal toeristen dat wordt toegelaten, de komende maanden zal toenemen. Zij zullen de vraag een impuls geven gezien het lage niveau van de yen in 25 jaar. Terwijl Europa en de VS de voorbije 18 maanden hebben geprofiteerd van de “covid-off” opleving, heeft Japan dat nog tegoed.

Governance

De aandacht voor de pandemie, de focus op groei versus waarde en de onstuimige daling van de yen hebben een aanhoudende en zeer bemoedigende verbetering van het ondernemingsbestuur in Japan overschaduwd. Dit is een enorm succes voor het land, een succes dat buitenlandse beleggers volgens Hurley over het hoofd zien. Ondanks de onzekerheid in de wereldeconomie blijven Japanse bedrijven aandelen terugkopen en kapitaal teruggeven aan aandeelhouders op recordniveaus.

Waardering

Japan handelt op 12x fwd. P/E, tegenover een gemiddelde van 14x fwd. P/E. Nu Japan onder het gemiddelde noteert, denkt Hurley dat een economische vertraging is ingeprijsd. Als de wereldeconomie een zachte landing maakt, heeft Japan volgens hem het potentieel om opnieuw een aantrekkelijke koers te volgen. Het herstel van de Japanse binnenlandse economie en de geleidelijke heropening van de grenzen zijn ook een steun zijn voor de winsten van binnenlandse bedrijven.

Valuta

Volgens Hurley is de yen ondergewaardeerd en noteert hij rond het laagste punt in 25 jaar ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De zwakke yen heeft het concurrentievermogen van Japan ondersteund en is een zegen geweest voor de exporteurs. De belangrijkste oorzaak van de zwakte van de yen is de hoge inflatie in de VS. In Japan blijft de inflatie echter in het algemeen in lijn met de doelstelling van de Bank of Japan; zij hoeft de rente niet te verhogen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17620 berichten van Eddy Schekman

Één reactie op “ Japan kan 15% plussen ”

Terug naar het nieuws overzicht