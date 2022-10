Jasmine Kang (Comgest): ‘China aantrekkelijk’

De Chinese markt is al langere tijd zeer turbulent. Nadat tal van wijzigingen in de regelgeving het afgelopen jaar delen van deze markt overhoop haalden, hebben veel internationale beleggers zich serieus afgevraagd of zij nog wel belegd moeten zijn in China. Voor beleggers die wel belegd willen zijn in de tweede economie van de wereld, blijft de Chinese markt aantrekkelijk voor stock pickers die de valkuilen en politieke ophef weten te vermijden, zegt Jasmine Kang, portefeuillebeheerder van Comgests China Equity strategie.

De regerende Chinese Communistische Partij (CCP) is bijeengekomen voor haar 20e partijcongres. Xi Jinping zal dan naar verwachting een derde termijn als president officieel veiligstellen. Dit congres is voor beleggers een nieuwe herinnering aan hoe sterk de Chinese markt wordt beïnvloed door hun politiek.

Het huidige partijcongres wordt overschaduwd door tal van uitdagingen voor de politiek waarvan de lastigste het zero-covidbeleid is, dat de economische groei ernstig heeft vertraagd. De lijst met vraagtekens voor beleggers is lang: Welke impact zal een mogelijke technologie- of handelsoorlog hebben op Chinese bedrijven? Hoe zal de regelgeving zich verder ontwikkelen? Welke politieke koers gaat president Xi in de toekomst varen? De onzekerheid over die vragen, heeft bijgedragen aan de hoge volatiliteit van de Chinese aandelenmarkt.

Het is vaak moeilijk om te voorspellen welke kant het opgaat met de Chinese politiek. Comgest probeert bij het kiezen van aandelen rekening te houden met overheidsdoelstellingen en regelgevingsrisico’s. Dat gebeurt door de vraag te stellen of de portefeuillebedrijven van Comgest verenigbaar zijn met de langetermijndoelstellingen van de Chinese overheid. Vervolgens wordt gekeken naar bedrijven die, zoals uit eigen onderzoek is gebleken, profiteren van de verschillende Chinese lange termijn groeitrends en die goed aansluiten bij de overheidsdoelstellingen.

Sommige van deze trends zijn het gevolg van het ‘gedeelde welvaart-beleid’ van China, dat volgens de regering tot doel heeft de groeiende ongelijkheid tegen te gaan. Hoewel sommige beleggers dit beleid misschien uitsluitend als iets negatiefs beschouwen, vanwege hun verwachting dat massaconsumptiegoederen hier het meest van zullen profiteren, denkt Comgest dat het juist veel lokale kansen kan bieden.

Opkomende binnenlandse merken profiteren van de toenemende consumptie van de groeiende Chinese middenklasse. Vooral bij bedrijven die worden beschouwd als ‘guochao’, oftewel de ‘China-chic’ trend die door jongere Chinezen wordt aangedreven. Anta Sports, het op twee na grootste bedrijf op de Chinese sportkledingmarkt, is een voorbeeld van een bedrijf van eigen bodem dat gestaag aan marktaandeel wint.

Kweichow Moutai, de traditionele producent van baijiu-eau-de-vie, is nu te vinden in de huishoudens van de Chinese middenklasse. Inner Mongolia Yili, het grootste zuivelbedrijf van China, heeft ook marktaandeel gewonnen op buitenlandse merken. Bijvoorbeeld op het gebied van kant en klare babyvoeding, waar het bedrijf – na een terugroepincident in 2012 – het vertrouwen van jonge stellen heeft herwonnen dankzij veilige bevoorrading, innovatie en de sterkte van het merk. Het gedeelde welvaart-beleid, dat erop gericht is de middenklasse een groter deel van de consumptietaart te geven, heeft een positief effect op dit soort binnenlandse consumentgerichte bedrijven.

Op het gebied van groene energie is de koers van China duidelijk en positief geweest, met veel binnenlandse stimulansen voor de overheid om de koolstofuitstoot en de vervuiling terug te dringen. Met overheidssteun en het doel om een hoogtechnologisch productiecentrum te worden, hebben Chinese bedrijven technologische kennis ontwikkeld in groeimarkten zoals elektrische voertuigen (EV). Bafang Electric, opgericht in 2003, is een van de grootste fabrikanten van elektrische motoren voor e-bikes ter wereld en concurreert met gevestigde bedrijven als Shimano en Bosch. Een ander voorbeeld is Xinyi Solar, ’s werelds grootste fabrikant van zonneglas.

Chinese bedrijven worden steeds meer technologische pioniers: ze investeren meer in onderzoek en ontwikkeling om de kwaliteit van hun producten en diensten te verbeteren. Deze trend is zichtbaar in alle sectoren, vooral in de snel groeiende gezondheidszorgmarkt. Shenzhen Mindray Bio-Medical is een Chinese marktleider in medische technologie, en hoewel 50% van hun omzet in China wordt gegenereerd, staan zij ook internationaal sterk, met een wereldwijde vijfde plaats op het gebied van hematologie.

Hoewel bedrijven met geavanceerde technologische knowhow in China sterk worden gepromoot, zijn er ernstige investeringsrisico’s verbonden aan de aanhoudende geopolitieke spanningen, vooral met de VS. De oplopende technologie-oorlog tussen China en de VS zou de groeimogelijkheden van de Chinese halfgeleider- en biotechbedrijven ernstig kunnen beperken.

Beleggen in China is nooit eenvoudig geweest en alle huidige risico’s maken dat beleggers in China nog meer bewust moeten zijn van de risico’s waaraan zij zijn blootgesteld.

