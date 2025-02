JDE Peet’s kan verder omhoog

De koers van JDE Peet’s is dit jaar met bijna 4% gestegen. De koffieproducent bereikte vrijdag een nieuwe jaarkoers en volgens Investtech is een verdere stijging waarschijnlijk.

Investtech: “JDE Peet`s ontwikkelde zich positief en steeg vrijdag 2,8% naar een slotstand van 17,40 euro. Het aandeel verbrak hiermee de eerdere top van 20 januari en bereikte een nieuwe hoogste jaarkoers. Het aandeel is hiermee negen van de laatste 11 dagen gestegen. Het aandeel genereerde een koopsignaal bij de doorbraak van de weerstand bij 17,25 euro in een dubbele-bodem patroon. Een verdere stijging tot 18,47 euro in de loop van drie maanden is waarschijnlijk.”

