Martine Hafkamp: “Je kunt de markt niet timen”

Beleggers blijven Martine Hafkamp, directeur Fintessa, op handen dragen. Ze is op het Cashplatform door de bezoekers uitgeroepen tot Beste Beleggingsexpert en Beste Vermogensbeheerder.

Het kan als een compliment worden gezien dat jij ofwel Fintessa alsmaar prijzen wint. Wat doet dat met je?

Martine Hafkamp: ”Vanzelfsprekend zijn wij en ben ik blij met de erkenning, wie zou dat nu niet zijn? Maar, je bent zo goed als je laatste transactie. Het sterkt me natuurlijk in de overtuiging dat we met ons beleggingsbeleid en onze manier van werken op de goede weg zitten; helder, eerlijk, inzichtelijk, doelgericht en persoonlijk. Maar, het is altijd zaak om met beide benen op de grond te blijven staan en je werk goed en geconcentreerd te blijven doen.”

Volgend jaar wordt 5G uitgerold en de komst van zelfdenkende auto’s is niet te stoppen. Botst de digitale ontwikkeling niet met hand- en vooral denkwerk van een vermogensbeheerder?

“De effectenbranche wordt al overspoeld door de komst van kunstmatige intelligentie. Zo wordt momenteel zo’n 80% van de dagelijkse aandelenhandel door computers verricht, de handel in futures zelfs voor 90%. Vorig jaar hebben we in december kunnen zien hoe dat kan uitpakken op de beurs… Wanneer bepaalde verkoopsignalen (bijvoorbeeld een inverse rentecurve) worden geraakt, dan gaan er veel verkoopprogramma’s af, met een vrij forse beursdaling tot gevolg. Omgekeerd kan uiteraard ook. Dat is overigens niet nieuw. De crash van 1987 was een uitvloeisel van program trading. Dit soort gebeurtenissen zullen we vaker zien. Kunstmatige intelligentie kan daarnaast gebruikt worden bij het samenstellen van portefeuilles die aan allerlei vooropgestelde voorwaarden moeten voldoen. De ontwikkeling van conversational AI (chatbots) ten slotte kan deze business eveneens verder in beweging zetten. Bij een simpele variant van beleggingsadvies kan dit ook zijn intrede doen. Voor vermogensbeheerders blijft er werk, maar het meer eenvoudige advies en administratiewerk kan steeds meer overgenomen worden. Beleggen is echter geen exacte wetenschap.”

Redacties ontvangen dagelijks veel rapporten en visies van financiële instellingen. De een dropt een idee en anderen weten vaak niet hoe snel ze die gedachte moeten overtreffen. Hoe houden jullie het hoofd koel?

“Door het echte nieuws van de ruis te onderscheiden, door je niet te laten leiden door de waan van de dag en door niet met elke wind mee te willen waaien. Er wordt vaak vergeten dat de richting op de beurs op de langere termijn eigenlijk alleen maar bepaald wordt door de bedrijfsresultaten en de rente. Alle andere factoren zijn wellicht op korte termijn van invloed, maar bepalen niet een richting. Het is natuurlijk wel zo dat politiek, handelsconflicten, verkiezingen, et cetera, van invloed kunnen zijn op bedrijfsresultaten. Daarbij wordt echter over het hoofd gezien dat bedrijfsresultaten harde cijfers zijn, de factoren die erop van invloed kunnen zijn, niet. Dat is speculatie. Je kunt de markt niet timen. Er worden erg veel woorden vuil gemaakt aan overbodige zaken. Dat heeft een functie, het vult de kranten, de radio en de TV. Beleggers kunnen eigenlijk toe met een zeer beknopte versie van het nieuws.”

Wat is jullie onderscheidend vermogen?

“Persoonlijk, betrokken maatwerk zonder eigen producten en heel goed luisteren naar wat je cliënten willen. Dat vertalen we in een transparant en eenvoudig uit te leggen beleggingsbeleid en in portefeuilles die standhouden in weer en wind. Geen abracadabra om beleggers zand in de ogen te strooien om ze zodoende een hogere fee in rekening te kunnen brengen.”

Je bent zelf al vele jaren vermogensbeheerder en hebt daarom veel zien gebeuren op de financiële markten. Wat is op basis van jouw ervaring voor beleggers het belangrijkste: rendement of vertrouwen in hun vermogensbeheerder?

“In de eerste plaats telt het vertrouwen, anders wordt iemand immers geen cliënt. Vervolgens bepaalt dat vertrouwen of een cliënt bereid is cliënt te blijven, ook in tijden van tegenspoed. Maar, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Uiteindelijk gaat het iedere cliënt immers om het rendement. Als beheerder moet je wel resultaat blijven leveren. Wanneer het rendement achterwege blijft ebt het vertrouwen na verloop van tijd weg. Daarbij wil ik wel graag de kanttekening maken dat het loont om niet in paniek te raken als het rendement even wat tegenzit, uiteindelijk komt het meestal weer goed. Je moet daarvoor alleen wel vertrouwen hebben in je beheerder.”

Wat vindt u van de enorme belangstelling voor ESG. Slaan we door?

“De gedachtegang achter ESG beleggen is een goede en het biedt ook beleggingskansen. Het is opvallend dat de aandacht voor ESG (of anderzijds groen of duurzaam beleggen) steeds op komt zetten wanneer een bullmarket al enige tijd gaande is. Dat was zo rond de eeuwwisseling, dat was zo in 2007 en het blijkt nu weer het geval te zijn. Zodra het beursklimaat omslaat wordt alles echter weer business-as-usual. Er moet bezuinigd worden, er moet geld verdiend worden, er moet personeel betaald worden. Dat blijkt (nog) lang niet altijd met mooie idealen alleen te kunnen. Zodoende lijkt ESG toch vooral een luxe die vooral opgeld doet als er ruimte voor is.”

Hoe breng jij een goede balans aan in een portefeuille en wat zijn jouw aandachtspunten voor 2020?

“Door goed te spreiden over waarde- en groeiaandelen, en dat in verschillende sectoren. Deze sectoren bewegen nooit allemaal in dezelfde richting. De onderlinge (beperkte of zelfs negatieve) correlatie draagt bij aan een solide portefeuille. Daarnaast is het verstandig te spreiden over verschillende valuta. Ook deze bewegen nooit allemaal in dezelfde richting. Een goede balans tussen diverse asset classes (aandelen, obligaties, vastgoed en kas) is eveneens belangrijk. Dit is niet alleen belangrijk in 2020 maar altijd, al was het maar omdat beleggers nooit weten wat hen te wachten staat. Zwarte zwanen worden niet voorspeld, anders waren ze niet zwart. Ook rally’s worden niet door iedereen voorzien. En hypes, tips, et cetera? Die laten we graag aan ons voorbij gaan.”

Velen houden rekening met een recessie in 2020 of iets later. Wat zijn jouw verwachtingen, alsook voor de beurzen en de rente?

“Na iedere haussemarkt volgt uiteindelijk een baissemarkt. Recessies komen na verloop van tijd nu eenmaal, zoals eb en vloed. Het is niet het einde van de wereld, en het hoeft ook geen drama voor je beleggingen te zijn. Een belegger met een solide portefeuille kan het hebben. Er te veel rekening mee houden is kostbaar. Anticiperen op een recessie kost meer geld dan een recessie zelf. Nog iets anders; de lange duur van de huidige opgaande markt is op zich geen reden waarom er een recessie zou moeten komen. Wat men licht vergeet is dat de crisis die eraan voorafging dieper was dan gebruikelijk. Het herstel vergt dus ook meer tijd. De rente zal waarschijnlijk laag blijven voor langere tijd. Het beleggingsklimaat zal waarschijnlijk in het voordeel van aandelen blijven werken, wat niet wil zeggen dat de beurs in een rechte lijn naar boven loopt.”

5 Aantrekkelijke aandelen

“Ik bespreek regelmatig kansrijke aandelen waarin wij voor onze cliënten beleggen. Hieronder vijf aantrekkelijke aandelen:

Iberdrola: is een voorloper in de energietransitie. Onder de supervisie van topman Galán is het oorspronkelijke Spaanse nutsbedrijf uitgegroeid tot een wereldleider in windenergie. Niet alleen is het een grote uitbater van windmolenparken, maar het heeft ook een belang in de fusie van windturbinebouwers Gamesa en Siemens. Naast windenergie wekt Iberdrola groene energie op met zonne-energie en waterkracht- en thermische centrales. De pijplijn is goed gevuld.

Nvidia: een van de meest toonaangevende technologiebedrijven. Bij de miners van de bitcoin en gamers geroemd om de sterke rekenchips en krachtige grafische kaarten. Het bedrijf doet volop mee met technologische ontwikkelingen op het gebied van zelfrijdende auto’s, robotica en alle aspecten van kunstmatige intelligentie.

Prosus: grootaandeelhouder van een van de meest veelbelovende bedrijven ter wereld, TenCent. TenCent zit in allerlei veelbelovende sectoren: gaming, sociale media, digitaal betalen, fintech, et cetera, en dat met de grootste thuismarkt ter wereld (China). De mogelijkheden voor dit bedrijf lijken welhaast onbegrensd. Nadeel, het is een Chinees bedrijf. Dat zorgt bij niet Chinese beleggers momenteel voor enige terughoudendheid.

Alphabet: het geheel is veel minder waard dan de diverse onderdelen: Google, YouTube, Waymo, Verily, Google Ventures, DeepMind, CapitalG, et cetera. Opgeteld zijn de onderdelen volgens ingevoerde analisten het dubbele waard van wat er op de beurs voor wordt neergeteld. Er is een conglomeraatkorting die nooit helemaal zal verdwijnen, maar er lijkt meer potentie.

Boskalis; de markten waarin ze opereren herstellen. Het is een achterblijver, maar wel een bedrijf met een gezonde balans. Boskalis kan een klimaatwinnaar worden (ophogen kustgebieden bijvoorbeeld) en wat nogal eens vergeten wordt: op de lange termijn is Boskalis een zware outperformer. In de afgelopen 20 jaar rendeerde Boskalis gemiddeld 8% (!) per jaar meer dan de AEX.”

