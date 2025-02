Jean-Charles Belvo (J. Safra Sarasin): ‘Nieuwe kansen door een thematische aanpak’

Bosbranden hebben meer dan 10.000 huizen in Los Angeles in brand gestoken. Microsoft wil 80 miljard dollar uitgeven aan AI-gebaseerde datacenters in 2025. Frankrijk meldt een naoorlogs laagterecord in geboorten in 2024, wat de dalende vruchtbaarheid en wereldwijde vergrijzing bevestigt. Wat verbindt deze drie gebeurtenissen? Ze vonden allemaal plaats in januari 2025 en hebben geen verband met Donald Trump of de Amerikaanse politiek, zegt Jean-Charles Belvo, Lead Portfolio Manager bij private bank J. Safra Sarasin.

Dit zijn opvallende voorbeelden van een wereld die snel verandert langs belangrijke seculiere megathema’s – en dit gebeurt ongeacht politieke actie. Wij denken dat de relevantie van deze seculiere megatrends vaak wordt onderschat en daarom hebben wij thematisch denken tot de kern van ons beleggingskader gemaakt.

Er zijn drie belangrijke redenen om een thematische benadering te gebruiken bij het beleggen in aandelen: om de snelst groeiende gebieden te identificeren, om nieuwe kansen snel te grijpen en tegelijkertijd de effecten ervan op verschillende bedrijven en sectoren te begrijpen. En om ervoor te zorgen dat bedrijfsstrategieën overeenkomen met een hogere omzet- en winstgroei.

Sterk kader met goed gedefinieerde regels

Er zit echter een addertje onder het gras. Het grootste risico van thematisch beleggen is de aanname dat de nieuwe opkomende trends zullen blijven groeien en de markt zullen verstoren, om vervolgens teleur te stellen als die verwachtingen te hoog gespannen zijn. Daarom is het een slim idee om een sterk raamwerk te gebruiken met goed gedefinieerde regels om het potentieel zo goed mogelijk in te schatten en dit risico te minimaliseren.

Binnen thematische aandelen vinden wij het belangrijk om ons te richten op vijf belangrijke megatrends: digitalisering, automatisering, vergrijzing, veranderende consumptie en klimaatverandering. Deze megatrends zijn tastbaar en kunnen worden gemeten aan de hand van maatschappelijke verschuivingen. Ze zullen het komende decennium in veel bedrijfssectoren veranderingen blijven teweegbrengen en het is onwaarschijnlijk dat ze zullen worden omgekeerd.

Binnen deze vijf megatrends hebben we 25 veelbelovende subthema’s geïdentificeerd die duurzame, snelgroeiende en verstorende mogelijkheden bieden met een solide zakelijke basis. Voorbeelden zijn cloudmigratie, nieuwe kankerbehandelingen of waterbeheer.

Deze methode is gebaseerd op het consistent bijwerken van de definities van de megatrends en subthema’s. Dit helpt om nieuwe ontwikkelingen en investeringskansen op te nemen. Dit helpt om nieuwe ontwikkelingen en investeringskansen op te nemen en gelijke tred te houden met opkomende trends.

Twee duidelijke voordelen

Het einddoel is om bedrijven te selecteren met hoge toetredingsdrempels, een solide prijszettingsvermogen en een vermogen om relevantie en marktaandeel te winnen in de waardeketen. Deze benadering biedt twee duidelijke voordelen.

Ten eerste kunnen beleggers bedrijven met een hoger risico die zich richten op slechts één thema links laten liggen en in plaats daarvan kiezen voor bedrijven met een meer gediversifieerde set van thematische rugwind. Ten tweede is dit type portefeuilleconstructie ontworpen om het neerwaartse risico van tijdelijke trends te beperken.

Nu de macro-economische en aandelenvooruitzichten te maken hebben met onzekerheid rond de economische agenda van Trump, de stimuleringsinspanningen van China, de wereldwijde schuldniveaus en rentetarieven, denken wij dat beleggers baat hebben bij een evenwichtige benadering, waarbij ze zich richten op thematische transformaties op de lange termijn en bedrijven die goed gepositioneerd zijn om te profiteren van deze megatrends.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20557 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht