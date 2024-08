Jean-Paul van Oudheusden: Bijna halverwege ligt de sprint van Shell op koers voor goud

“Een sprint van tien kwartalen”, noemde topman Wael Sawan de periode tot eind 2025 tijdens zijn eerste Capital Markets Day op 14 juni 2024. Na vier kwartalen gedisciplineerde executie ligt hij voor wat betreft het rendement ruimschoots op koers voor goud voor zijn aandeelhouders. De bedrijfscijfers over het tweede kwartaal van 2024, die vanmorgen bekend werden gemaakt, zijn wederom een bevestiging dat Shell vastberaden is om het gat in waardering met sectorgenoten ExxonMobil en Chevron kleiner te maken. Om dat voor elkaar te krijgen zal er na 2025 wel uit een ander vaatje getapt moeten worden.

Sinds het aantreden van Sawan op 1 januari 2023 is de aandelenkoers van Shell in euro’s gestegen met 28%. Het gat in rendement met andere ‘oil majors’ is opvallend groot (zie tabel). Uit de nieuwe kwartaalcijfers blijkt wederom dat Shell enerzijds boven verwachting presteert met de bedrijfsonderdelen olie en gas en anderzijds dat het resultaat ook tot stand komt door gedisciplineerd financieel beleid.

De omzet en winst uit olie en gas werd in de afgelopen rapportageperiode met name geholpen door een gemiddelde olieprijs van $85. Gelet op de politieke spanningen in het Midden-Oosten blijft dat een onzekere factor naar de toekomst toe. Bovendien hebben concurrenten daar ook mee te maken. Minstens zo opvallend daarom zijn de financiële resultaten. Shell schreef $2 miljard af op bezittingen die minder waard zijn geworden. Tegelijkertijd werd de uitstaande schuld afgebouwd van $40 naar $38 miljard en werd er meer geïnvesteerd in gasactiviteiten in Abu Dhabi en Trinidad & Tobago om het wereldwijde marktleiderschap in LNG te verstevigen. Eerder aangekondigde kostenbesparingen liggen voor op schema, maar ondertussen worden ook aandeelhouders verwend met een nieuwe aandeleninkoop ter waarde van $3,5 miljard.

Wat wordt de meesterzet van CEO Sawan?

De komende zes kwartalen zullen ongetwijfeld een vergelijkbaar beeld laten zien. Het roept meteen de vraag op: “En daarna?” Hoe goed de operationele en financiële resultaten ook zijn, voldoende om het gat in waardering met ExxonMobil en Chevron te dichten zal het niet zijn. De koers/winstverhouding van Shell ligt rond de 8x, die van de Amerikanen rond de 13x.

De Shell LNG Outlook 2024 uit februari laat zien dat de leverancier van fossiele brandstoffen de vraag naar gas in Azië, Afrika en Latijns-Amerika pas ziet pieken in 2040. Gezien de ambities van de nieuwe Britse premier Starmer zal het niemand verbazen dat Shell zich nog meer gaat richten op kansen buiten Europa, al is dat niet bevestigd. De ambitie van Sawan reikt ongetwijfeld verder dan alleen LNG. Ook hij ziet wereldwijd de opkomst van duurzame energie en zal daarin graag een prominente rol willen spelen, mits de interne rendementseis kan worden gehaald. In de resterende zes kwartalen van de ingezette sprint is het gissen naar zijn meesterzet. Aandeelhouders in Shell zien ondertussen vandaag de koers op de beurs in Amsterdam gedecideerd boven de €34 noteren. Daarmee presteert het aandeel Shell in lijn met de AEX Index.

Tabel. Koersrendement en dividend voor aandelen van grote oliemaatschappijen

Aandeel Valuta Koersrendement Dividend Shell EUR 28% 3,9% ExxonMobil USD 7% 3,2% TotalEnergies EUR 6% 5,1% BP GBP -5% 5,4% Chevron USD -11% 4,1%

Bron: Yahoo Finance. Koersrendement in lokale valuta tussen 1/1/2023 en 31/7/2024.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht