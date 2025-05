Jean-Paul van Oudheusden (eToro): cyberbeveiliger Palo Alto wacht op doorbraak AI

Cyberbeveiliger Palo Alto Networks presenteerde klinkende cijfers over de maanden februari, maart en april. De omzet steeg op jaarbasis met 15%, de winst met 21% en de brutomarge kwam uit op 76%. Getallen waar maar weinig andere bedrijven aan kunnen tippen. Niet gek, want cybersecurity is zo ongeveer de laatste post waarop bezuinigd wordt. Toch daalde het aandeel Palo Alto na publicatie in de nabeurshandel met 4%, omdat de goede resultaten al werden verwacht. Volgens CEO Nikesh Arora gaat AI in de komende jaren voor een nieuwe, extra groeispurt zorgen.

Van de nieuwe NAVO-norm van 5%, waarvan 1,5% voor infrastructuur en cyberbeveiliging tot aan de “kill switch” in Chinese zonnepanelen en laadpalen, waar het landelijke energienetwerk zou kunnen worden platgelegd: bijna iedere dag halen mogelijke aanvallen van hackers de voorpagina’s. Cybersecurity is al langer een populair beleggingsthema, maar dat zorgt er ook voor dat de aandelen stevig aan de prijs zijn. Dat geldt ook voor die van Palo Alto met een koers/winstverhouding van 55x. Het resultaat is dat de koers per saldo al meer dan een jaar nagenoeg zijwaarts beweegt. Wat beleggers willen horen zijn resultaten die de verwachtingen overtreffen, waarbij het management ook nog eens de doelstellingen naar boven bijstelt. Zo ver durfde Arora gisterenavond niet te gaan.

AI als aanjager van nieuwe groei?

Eén van de meest actuele beleggingsthema’s van 2025 is de opkomst van AI-assistenten. Grote technologiebedrijven zoals Microsoft, Google en Meta investeren er jaarlijks tientallen miljarden aan in de verwachting dat straks iedereen minimaal één assistent (digitaal of zelfs fysiek in de vorm van een robot) gaat aansturen. Vanuit het perspectief van cybersecurity is de belangrijkste vraag: wanneer is het vertrouwen bij gebruikers groot genoeg om de assistent geheel zelfstandig taken uit te laten voeren? Onmiddellijk daarna is namelijk de vervolgvraag: hoe wordt de assistent beveiligd, zodat die geen opdrachten van eventuele hackers gaat uitvoeren?

Palo Alto voor beleggers

Beleggers op zoek naar groei gaan gemakkelijk mee in dit perspectief, maar op korte termijn is de werkelijkheid waarschijnlijk weerbarstiger. Zo laat de robotaxi, eigenlijk ook een vorm van gerobotiseerde assistent, beduidend langer op zich wachten dan gedacht. Beleggers in cybersecurityaandelen, zoals Palo Alto, doen er daarom verstandig aan om een inschatting te maken hoe realistisch het is om de nieuwe groeispurt in 2025 of 2026 al te verwachten.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht