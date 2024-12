Jean-Paul van Oudheusden: ‘De handelsoorlog staat centraal in 2025’

Enkele dagen geleden kondigde China een exportverbod aan voor de grondstoffen gallium, germanium en antimoon. De kritieke mineralen zijn onmisbaar voor het maken van geavanceerde computerchips en militaire toepassingen als nachtkijkers, infraroodcamera’s en precisiewapens. Het verbod is een antwoord op de exportrestricties die de Verenigde Staten oplegt aan de chipsector, om de macht van China te beperken. De inzet van de handelsoorlog tussen de twee grootmachten is het bereiken van superioriteit op het gebied van kunstmatige intelligentie, wat zou kunnen leiden naar werelddominantie. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Het feit dat TSMC tien nieuwe fabrieken tegelijkertijd bouwt in Taiwan, Japan en de Verenigde Staten en toeleveranciers aanmoedigt om sneller op te schalen, geeft aan dat het menens is. De VS weet dat Taiwan, vanwege de geografische ligging, moeilijk te verdedigen zal zijn als China werk maakt van de beoogde inlijving. Voor de VS is het ondenkbaar dat het productieproces van TSMC exclusief in Chinese handen terechtkomt. De intensivering van de handelsoorlog staat centraal in onze beleggingsvooruitblik naar 2025.

Van cyclische beleggingsthema’s naar structurele

Terwijl de handelsoorlog woedt, draait de wereldwijde economie gewoon door. Centrale banken zijn aan zet om in een wereld van gematigde groei, lagere inflatie en oplopende werkloosheid de rente te verlagen en doen dat ook. Hoe lager de rentestand, hoe meer de grote buffers aan spaargeld in beweging worden gebracht richting investeringen en beleggingen met risico. Het verklaart voor een deel de voortdurende hoogterecords die op de Amerikaanse aandelenmarkt en de cryptomarkt worden gevestigd. De verwachting is dat deze trend in 2025 zal aanhouden.

Een mogelijke belemmering voor hogere koersen zijn de historisch hoge waarderingen van Amerikaanse aandelen. In 2024 was er een gezonde rotatie zichtbaar van technologie, de meest opgelopen sector, naar bijvoorbeeld financiële dienstverlening en nutsbedrijven. Zodra de centrale banken signaleren dat de renteverlagingen op een einde lopen, krijgen meer structurele thema’s in onze visie de voorkeur. Denk daarbij aan infrastructuur, de maakindustrie en huizenbouw.

De ontwikkeling van geopolitieke verhoudingen zal richting geven aan de beurzen

Op 20 januari wordt Donald Trump voor de tweede keer geïnaugureerd als president van de Verenigde Staten. Vanaf dat moment komt er naar verwachting snel meer duidelijkheid over het concrete beleid dat zijn regering gaat voeren en in welke richting de geopolitieke relaties zich zullen ontwikkelen. Bij een toename van de exportcontroles en handelsbeperkingen wordt de groei van de wereldeconomie afgeremd. In dat geval zullen landen binnen hun eigen grenzen meer maatregelen moeten nemen om de groei aan te wakkeren. Bij onverwachte handelsakkoorden kan de groei van de wereldeconomie juist een impuls krijgen. Zo’n positieve verrassing ligt op dit moment niet in de lijn der verwachting, maar Trump zou Trump niet zijn als hij het niet zou proberen. De uitkomsten van de scenario’s lopen ver uiteen en brengen voor beleggers extra onzekerheid met zich mee.

Na de herverkiezing van Trump is in de Verenigde Staten, China en de Europese Unie het leiderschap voor de komende jaren in principe duidelijk. Dat geldt zeker niet voor Duitsland en Frankrijk, waar politieke instabiliteit momenteel de boventoon voert. Von der Leyen zal graag aan de slag willen met het rapport van Draghi, dat zich richt op het verbeteren van de concurrentiepositie van de Eurozone. Daar is wel politiek draagvlak voor nodig, zeker in de belangrijkste landen. Komt dat er niet, dan dreigt Europa in 2025 verder achterop te raken.

