Jean-Paul van Oudheusden: De Wereld In Transitie

Tijdens de BeleggersFair (15 november) presenteert marktanalist Jean-Paul van Oudheusden de masterclass ‘De Wereld In Transitie’. Daarin bespreekt hij verschillende belangrijke trends rondom technologie, energie, mobiliteit én de nieuwe wereldorde.

Digitalisering, elektrificatie en de totstandkoming van een nieuwe wereldorde hebben grote gevolgen, ook voor beleggers. Van Oudheusden neemt u in deze masterclass mee langs de laatste trends op het gebied van technologie, energie en mobiliteit, waarbij onder andere Apple, Microsoft, ASML, Shell, Tesla en onvermijdelijk ook de machtsstrijd tussen de VS en China ter sprake komen.

Jean-Paul van Oudheusden

Jean-Paul van Oudheusden, eToro’s marktanalist in Nederland, heeft meer dan 25 jaar ervaring binnen de financiële dienstverlening, met senior posities bij onder andere ABN Amro, Royal Bank of Scotland en IEX Group.

Sinds 2013 werkt Van Oudheusden als freelance consultant en commentator voor verschillende toonaangevende financiële instellingen, banken en brokers. In 2020 startte hij zijn eigen bedrijf, Markets Are Everywhere, om beleggingsonderzoek en educatieve middelen voor particuliere beleggers aan te bieden.

