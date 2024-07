Jean-Paul van Oudheusden: ‘Dip zal ASML waarschijnlijk niet deren’

Daar waar Peter Wennink, tot voor kort CEO van ASML, in oktober nog sprak over 2024 als een transitiejaar, komt kersverse opvolger Christophe Fouquet sterk uit de startblokken. Tijdens zijn eerste presentatie van de kwartaalcijfers beloofde hij een versnelling van de omzet in de tweede helft van dit jaar en een bijstelling van de langetermijndoelen voor 2025 en 2030 op de nieuwe Investor Day van 14 november 2024. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Na de hartverzakking in het vorige kwartaal, toen de nieuwe bestellingen uitkwamen op slechts €3,6 miljard, halen beleggers in ASML vandaag opgelucht adem. In de afgelopen drie maanden werd voor €5,6 miljard aan orders bij elkaar gesprokkeld. Dat bedrag is hoger dan in alle kwartalen van 2023, uitgezonderd het ijzersterke vierde kwartaal. Dat seizoenpatroon lijkt zich dit jaar te herhalen, omdat Fouquet vasthoudt aan resultaten over heel 2024 die ongeveer gelijk zullen zijn aan die in 2023. Na een omzet van €5,3 miljard in Q1, €6,2 miljard in Q2 en een verwachte omzet van €7,0 in Q3 belooft Q4 opnieuw sterk te worden. ASML ziet de markt aantrekken en verwacht dat zijn lithografiemachines een plek zullen krijgen in alle geavanceerde chipfabrieken die vanuit strategische overwegingen op tientallen plaatsen in de wereld in aanbouw zijn.

Omzetverwachting omhoog door high-NA EUV

Door de aanhoudende trends op het gebied van energietransitie, elektrificatie en meer recent AI blijft de vraag naar DUV- en EUV-machines van ASML onverminderd groot. Het tekent Peter Wennink dat hij het ophogen van de langetermijndoelstellingen overlaat aan zijn volger, die zo een uitstekende start kan maken. Tot op heden werd voor 2025 een omzet tussen de €30 en €40 miljard verwacht, al verhoogde CFO Roger Dassen de verwachting onlangs al enigszins door te spreken over ‘de bovenkant van de range’. Voor 2030 is er een omzetambitie tussen €44 en €60 miljard. Dat komt neer op gemiddeld €11 tot €15 miljard per kwartaal, ten opzichte van gemiddeld €6,5 miljard over recente kwartalen. Tijdens de Investor Day op 14 november 2024 horen we welke nieuwe getallen het management in gedachten heeft. Het vertrouwen komt voort uit een nauwe samenwerking met de belangrijkste businesspartners TSMC, Samsung en Intel, bij het vaststellen van de ontwikkelings- en productieagenda in het algemeen en de levering van de €380 miljoen per stuk kostende, gloednieuwe high-NA EUV-machines in het bijzonder.

ASML voor beleggers

Beleggers in ASML zijn vastberaden om de opmars mee te maken. Er zijn weinig bedrijven die zo’n langjarig vooruitzicht kunnen geven als de chipgigant uit Veldhoven. Met een actuele koers/winstverhouding van 45x is het aandeel historisch gezien relatief duur ten opzichte van het tienjarig gemiddelde van 30x. Dat maakt het aandeel, dat deze maand voor het eerst in de geschiedenis een koers van €1.000 bereikte, kwetsbaar voor een kortstondige correctie. Door de vooruitzichten voor de lange termijn is het op dit moment aannemelijk dat er bij een eventuele dip al snel nieuwe kopers te vinden zullen zijn.

