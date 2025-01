Jean-Paul van Oudheusden (eToro): ‘Beleggers zijn allesbehalve uitgekeken op Netflix’

Netflix verraste dinsdagavond vriend en vijand met het bericht dat de streamer in het vierde kwartaal van 2024 maar liefst 19 miljoen nieuwe abonnees heeft mogen verwelkomen, ruim meer dan de verwachting van 9 miljoen en ruim meer dan het vorige record van 13 miljoen in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De grootste aanjagers waren de livestreams van sportwedstrijden en het tweede seizoen van de mateloos populaire serie Squid Game. De worstelwedstrijd tussen Jake Paul en Mike Tyson trok in november op het hoogtepunt 65 miljoen streams. De twee American football-wedstrijden, waarvan bij één zangeres Beyoncé tijdens de pauze optrad, trokken ieder 24 miljoen live kijkers. Dat stelt Jean-Paul van Oudheusden van eToro.

Een sterk punt aan de cijfers is dat de 19 miljoen nieuwe abonnees keurig gespreid waren over de vier regio’s die Netflix onderscheidt: Noord-Amerika, Europa (plus het Midden-Oosten en Afrika), Latijns-Amerika en Azië-Pacific. In de landen waar Netflix een abonnement met advertenties aanbiedt, koos 55% voor die goedkopere toegang. Met dit soort aantallen wordt Netflix interessant voor een nieuwe groep van de allergrootste adverteerders, die bovendien bereid zijn meer te betalen voor zichtbaarheid tijdens een live-evenement dan rond een on-demandfilm of -serie.

Beleggers reageren enthousiast op de cijfers

Door de grote kaskrakers steeg de omzet van Netflix in het vierde kwartaal met 16% tot $10,2 miljard en de nettowinst met maar liefst 102% tot bijna $1,9 miljard. Dat had nog meer kunnen zijn als de Amerikaanse dollar niet zo sterk was gestegen in verhouding tot alle andere valuta wereldwijd. De resultaten waren ruim voldoende om een nieuwe aandeleninkoop van $15 miljard aan te kondigen. Beleggers reageerden enthousiast op het nieuws en zetten het aandeel Netflix, dat vorig kalenderjaar al met 86% was gestegen, nog eens 14% hoger tijdens de onofficiële nabeurshandel van de Nasdaq.

Vooruitblik naar 2025

Wat zit er nog meer in het vat? Eerder deze maand is Netflix gestart met de exclusieve uitzending van Monday Night Raw, de wekelijkse liveshow van de Amerikaanse worstelorganisatie WWE. Naast het vervolg van Squid Game komen ook succesnummers als Wednesday en Stranger Things terug in 2025. Het bedrijf stopt, zoals ruim van tevoren werd verteld, met het publiceren van het aantal abonnees per kwartaal. In plaats daarvan komt de focus te liggen de winstgevendheid. Daarvoor is de abonnementsprijs van belang. In Noord-Amerika, de grootste regio, gaan de kosten van het meest populaire abonnement met $2,50 omhoog naar $17,99. Een grote stijging, maar $216 voor een jaar is helemaal niet zoveel als het wordt vergeleken met een ticket voor eenmalige evenementen als popconcerten, theatershows, sportwedstrijden of een avond goed uit eten.

Concurrentie is er ook van lineaire televisie en andere streamers zoals Disney, dat onlangs een deal met Fubo TV aankondigde om ESPN, Hulu+ en Fubo te combineren tot één gespecialiseerde sportzender. Maar zolang Netflix in staat is om telkens weer wereldwijd een groot publiek weet te amuseren met films, series en livestreams van topkwaliteit, staat het bedrijf op eenzame hoogte en is de rek er nog niet uit.

