Jean-Paul van Oudheusden (eToro): ‘Broadcom profiteert optimaal van de slipstream van NVIDIA’

Anderhalf jaar streed technologiegigant Broadcom voor de overname van VMWare, waarvoor in november 2023 maar liefst $69 miljard op tafel werd gelegd. De moeite was niet voor niets, want in het tweede kwartaal van het belastingjaar (dat loopt van februari tot en met april) groeide de omzet van Broadcom met 43% tot $12,5 miljard. Zonder VMWare was dat 12% geweest. De chipfabrikant, die van origine hardware maakt, groeit in de slipstream van NVIDIA nu ook in software en is hard op weg om aan te sluiten bij het eliteclubje van bedrijven met een beurswaarde van meer dan $1 biljoen.

Niet alleen AI zeggen, maar ook doen

Op 20 maart 2024, slechts twee dagen na de wereldwijd spraakmakende NVIDIA-presentatie, deed het Broadcom-team zijn AI-strategie uit de doeken. Het pronkstuk was een XPU van formaat, die binnen een datacenter alle technische onderdelen, zoals CPU’s, GPU’s en andere versnellers, efficiënt met elkaar laat samenwerken. Het sloot perfect aan bij de visie van “AI-fabrieken” waarover NVIDIA het twee dagen eerder had gehad. Gisteren bleek uit de cijfers dat Broadcom al ruim $3 miljard verdient aan AI-producten; meer dan voldoende om de tragere groei van de traditionele hardwarebusiness goed te maken. Net als NVIDIA denkt Broadcom dat er nog veel meer in het vat zit. Beleggers denken dat ook en beloonden de technologiereus in de nabeurshandel met een plus van 14%, waarmee de waardering uitkomt op $800 miljard.

Klanten met diepe zakken, ook uit China

Van origine maakt Broadcom chips en netwerkconnectoren, die worden verkocht aan bekende smartphonemakers zoals Samsung en Apple en telecomproviders zoals de Chinese bedrijven Huawei en ZTE. Door de overname van VMWare zijn daar zogenaamde hyperscalers als Google en Meta bijgekomen. Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers schermde Broadcom met een grote, nieuwe klant. Dat zou bijvoorbeeld ByteDance, het moederbedrijf van TikTok kunnen zijn. In de Chinese connectie zit een aandachtspunt voor beleggers. In 2023 kwam 32% van de omzet daar vandaan. Gevraagd naar eventuele exportrestricties zei CEO Hock Tan gisteren dat die op dit moment voor zijn bedrijf niet van toepassing zijn.

Aandelensplitsing 10-voor-1

Broadcom is een mooi voorbeeld van een bedrijf met een visie, dat een succesvolle transformatie weet door te maken. Voor beleggers zijn de uitstekende cijfers in het meest recente kwartaal een welkome herinnering dat niet alleen NVIDIA, maar ook een scala aan andere bedrijven volop kan profiteren als de AI-trend doorzet. Door de zwaardere weging van traditionele hardware in de productenmix liggen bij Broadcom op dit moment het groeipercentage en de winstmarge lager dan bij NVIDIA, maar duidelijk boven het gemiddelde van de brede markt. Zoals alle smaakmakers op beurs het doen kondigde Broadcom gisteren een 10-voor-1 aandelensplitsing aan, waardoor een aandeel vanaf 15 juli 2024 geen $1.700 maar $170 kost. Daarmee past het beter in kleinere beleggingsportefeuilles. Het zou zomaar kunnen dat ASML binnenkort ook dit voorbeeld volgt.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht