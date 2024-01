Jean-Paul van Oudheusden (eToro): ‘Het succes van Intel 2.0’

Voor de drie Nederlandse chipmachinemakers in de AEX Index (ASML, ASMI en Besi) zijn de ontwikkelingen bij Intel interessant en zelfs buitengewoon belangrijk. De gevallen Amerikaanse reus probeert pijlsnel op te staan ‘in het landsbelang’ en kan daarbij de innovatiekracht van de Nederlandse partijen uitstekend gebruiken. 2024 wordt een cruciaal jaar in de wederopstand van Intel, dat gisterenavond kwartaalcijfers presenteerde.

Voor Intel is de snelle doorbraak van AI een vloek en een zegen. Voor de plannen van Microsoft en anderen is nieuwe hardware nodig, waarvoor de Client Computing Group van Intel computerchips kan leveren. Dat bedrijfsonderdeel zag het laatste jaar de omzet en de operationele marge flink toenemen, wat ervoor zorgde dat verlies onderaan de streep voor het tweede kwartaal op rij werd omgebogen in een miljardenwinst.

Tegelijkertijd bleek uit de cijfers dat Intel op het vlak van AI-chips duidelijk de boot heeft gemist. Concurrenten als Nvidia, AMD en TSMC zien hun producten als warme broodjes over de toonbank gaan, terwijl Intel bijna alle marge moet opgeven om het hoofd boven water te houden. Tijdens de wederopbouw plaatst het bedrijf zelfs noodgedwongen orders door in Taiwan.

Kansen voor ASML, ASMI en Besi

Intel CEO en comeback kid Pat Gelsinger mikt op Nederlandse apparatuur om het gat te dichten. Hij wordt daarbij aangemoedigd door Amerikaans nationalisme, dat hem vanuit de CHIPS for America Act miljarden heeft toegestopt om, onder andere, in ons land op zoek te gaan naar het beste meubilair voor zijn nieuwe fabrieken. Met de huidige generatie EUV-machines van ASML wil hij nog voor het einde van dit jaar de vijfde en laatste nieuwe chip van zijn eerste 4-jaars fase presenteren.

Daarna is het de beurt aan de nieuwste high-NA EUV-machines uit Veldhoven, waar Gelsinger er al één van heeft ontvangen en zes besteld. Er zijn ook nog een aantal specifieke machines van ASMI besteld en Intel ziet mogelijkheden om het verschil te maken in advanced packaging, waar Besi mogelijk een vooraanstaande rol kan spelen. Op 21 februari 2024 houdt Intel in het hart van, hoe kan het ook anders, Silicon Valley een presentatie over de gieterij van de toekomst van Intel 2.0.

Intel voor beleggers

Voor beleggers zijn kwartaalpresentaties zoals gisterenavond een pijnlijke herinnering dat er nog veel water door de Maas moet stromen voordat Intel is waar het wil zijn. De investeringskosten zijn hoog, evenals het executierisico. Degenen die vorig jaar al meegingen in het verhaal van Gelsinger hebben hun aandelen vanaf het dieptepunt 100% zien stijgen, maar krijgen vandaag naar verwachting een koersdaling van zo’n 10% voorgeschoteld. Dat steekt schril af tegen de koersstijgingen van Nvidia, AMD en ASML, waar de kassa al volop rinkelt. Intel blijft dit hele jaar nog een belegging met een hoog risico en mogelijk een hoog rendement.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht