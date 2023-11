Jean-Paul van Oudheusden (eToro): ‘Koersreactie Applied Materials lijkt overtrokken’

Over de nieuwe kwartaalcijfers van Applied Materials kunnen we kort zijn. Zowel de omzet ($6,72 miljard) als de winst ($2,12 per aandeel) kwamen uit aan de bovenkant van de eigen verwachting. Applied rondde ook boekjaar 2023 af. Door een omzetstijging van 3% en een winststijging van 5% kon het bedrijf melden dat er wederom nieuwe records zijn bijgeschreven. Geheel in lijn met de markt, denk bijvoorbeeld aan ASML, verwacht Applied Materials vanaf hier een periode met weinig groei tot aan het begin van een nieuwe economische cyclus.

Door de weinig verrassende cijfers ging alle aandacht van beleggers daarom uit naar het nieuwsbericht van Reuters. Applied Materials zou onderwerp zijn van een strafrechtelijk onderzoek door het Amerikaanse ministerie van Justitie voor de levering van geavanceerde chipmachines aan de Chinese producent SMIC, die sinds december 2020 op de Amerikaanse sanctielijst staat. De leveringen zouden hebben plaatsgevonden in 2021 en 2022 vanuit de fabriek in Gloucester (Massachusetts) via een dochteronderneming in Zuid-Korea. In een reactie gaf Applied aan in oktober 2022 al melding te hebben gemaakt van het onderzoek en er nog steeds vanuit gaat dat het geen blaam treft. Desondanks daalde de koers van het aandeel in de nabeurshandel met 7%.

Hoe heet is de soep?

De politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en China nemen steeds verder toe en dat zal in aanloop naar de verkiezingen van 2024 in Taiwan (januari) en de Verenigde Staten (november) niet minder worden. Na een spaarzame ontmoeting met Xi Jinping noemde Joe Biden de Chinese president opnieuw een dictator, wat de relatie allicht niet helpt. De Democraten kunnen niet verslappen in hun strenge houding ten opzichte van China, omdat het de Republikeinen in de kaart zou spelen.

In september werd de Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix ermee geconfronteerd dat zijn chips waren aangetroffen in de verrassend geavanceerde Mate 60 Pro smartphone van het Chinese Huawei, dat ook prominent op de sanctielijst staat. In oktober volgde het bericht dat de chip in die telefoon gemaakt zou zijn door SMIC met behulp van een DUV-machine van ASML. En nu dus is Applied Materials onderwerp van gesprek en onderzoek. In aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen zal dit ongetwijfeld niet het laatste nieuws zijn.

De twee kanten van de zaak zijn duidelijk. Enerzijds heeft China nog steeds een schreeuwende behoefte aan chips die ze met eigen apparatuur niet kunnen maken. Anderzijds is de Amerikaanse politiek er alles aan gelegen dat het Chinese defensieapparaat niet gaat beschikken over hoogstaande technologie waarmee de nationale veiligheid van de VS en hun bondgenoten in het gedrang zou kunnen komen.

Koersdaling van 7% is overtrokken

Indien het strafrechtelijk onderzoek naar Applied zal leiden tot een veroordeling, zou de groei van het bedrijf in het gedrang kunnen komen. Mocht er al sprake zijn van een overtreding, dan wordt dat waarschijnlijk afgedaan met een boete vanwege het grote belang van de veelbelovende chipsector en productie op eigen Amerikaanse bodem.

Veel interessanter voor beleggers is dat na ASML nu ook Applied Materials aangeeft in het recente kwartaal meer dan 40% van de omzet uit China te halen. De Chinezen hamsteren dus waar ze kunnen, voordat per 1 januari 2024 strengere Amerikaanse exportrestricties gaan gelden. Betekent het dat volgend jaar de omzet en daarmee de winst instort? Niemand die het precies weet. Aan de ene kant lijkt het erop, getuige de toelichting bij alle chipbedrijven die we volgen, dat de economische recessie de chipsector steviger heeft getroffen dan men zelf had voorzien. Aan de andere kant worden er zoveel nieuwe, veelbelovende technologieën ontwikkeld die allemaal behoefte hebben aan steeds meer chips, dat het uitzicht voor de middellange termijn nog steeds rooskleurig is.

