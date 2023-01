JET in een saaie beurs

Het zal vandaag geen spectaculaire beursdag worden, omdat New York is gesloten.

Dan misschien maar iets doen uit verveling door vooruit te lopen op het kwartaalbericht morgen van JET. Het bestuur zal beleggers moeten weten te overtuigen dat het fundamenteel de goede kant op gaat. Ook de ontwikkeling van het aantal bezorgingen is belangrijk. Op 24,67 euro is de koers al boven de high van november vorig jaar gekomen. Dat biedt ruimte voor een stijging naar 29 euro in een markt die redelijk overbought is. De weekgrafiek geeft aan dat een weerstand ligt op 36 euro. Het resultaat is 2 adviezen:

Traders: aandelen kopen of hefboomproducten.

Beleggers: puts schrijven.

Chart JET

De AEX opende vrijwel onveranderd. In Azië stonden de meeste belangrijke markten 1% in de plus. Alleen Japan was tegendraads met een verlies van 1,1%. Brent staat 0,9% lager op 84,43 dollar.

Chart AEX

Geschreven door: Eddy Schekman



