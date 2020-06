Joachim Fels (Pimco): ‘Good, Bad of Ugly’

Het pad naar economisch herstel na de lockdowns vanwege de coronapandemie wordt uiterst onzeker, hobbelig en ongelijkmatig. Een eventuele tweede infectiegolf kan van een slecht scenario een lelijk scenario maken, betoogt Global Economic Advisor Joachim Fels van Pimco.

“De economie ging met de lift naar beneden, maar zal met de trap weer omhoog moeten”, citeert Fels president Thomas Barkin van de Federal Reserve van Richmond.

Op de korte termijn levert het gedeeltelijk opheffen van lockdowns een herstel van de economische activiteit op, constateert Fels. Hij benadrukt echter dat social distancing nodig blijft tot er een vaccin voorhanden is. Ook wereldwijde toeleveringsketens zullen nog enige tijd verstoord zijn doordat lockdowns niet gelijktijdig worden opgeheven.

Verder kost het overhevelen van arbeid en kapitaal van verliezende bedrijven en sectoren naar de winnaars van de coronacrisis enige tijd. Deze ontwikkeling kan worden vertraagd doordat stimulerend beleid zombiebedrijven in leven houdt. Hogere schulden als gevolg van de recessie bij zowel bedrijven als huishoudens, drukken ten slotte consumentenuitgaven in de nabije toekomst.

Good, Bad of Ugly

• Het goede scenario van een sneller economisch herstel zou zich voordoen als de massale wereldwijde wetenschappelijke race om een vaccin of andere medische behandelingen te ontwikkelen snelle en schaalbare resultaten oplevert en de noodzaak van social distancing sneller afneemt dan verwacht. Dit is onzeker, omdat het voor experts onmogelijk is betrouwbare voorspellingen over een termijn te doen.

• Het slechte economische scenario van een veel langzamer herstel of zelfs een dubbele dip-recessie zou waarschijnlijk het gevolg zijn van sterke en wijdverspreide tweede golf van Covid-19-infecties. Dit is waarschijnlijk, omdat de geschiedenis en gezond verstand suggereren dat tweede pandemische golven eerder de norm dan de uitzondering zijn.

• De dubbele dip in de economische activiteit als gevolg van een tweede infectiegolf kan van een slecht scenario omslaan in een lelijk scenario: trapsgewijze faillissementen van bedrijven, veelal kleine en middelgrote, die tot dusver de tijd tot herstel hebben overbrugd met noodliquiditeit zouden waarschijnlijker worden. Veel aanvankelijk tijdelijke ontslagen worden dan permanent.

