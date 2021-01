Joachim Fels (Pimco): ‘Wereldeconomie maakt vorderingen’

De wereldeconomie zal dit jaar goede vorderingen maken op de weg naar herstel van de pandemie, vooral in de tweede helft van 2021. Dat meent Joachim Fels, Global Economic Advisor Pimco.

Toch is een groot deel van deze groei al door de markten ingeprijsd. Na een buitenmaatse inkrimping van de economische activiteit in 2020 zullen de wereldwijde productie en vraag dit jaar waarschijnlijk sterk aantrekken, mogelijk vanaf het tweede kwartaal. De groei van het mondiale bbp zal in 2021 de hoogste zijn in meer dan tien jaar. De inflatie zal dit jaar waarschijnlijk slechts matig stijgen.

Lage rente

De centrale banken zullen de leenkosten waarschijnlijk laag houden, zodat de overheidssteun de komende jaren kan worden voortgezet. De opkoopprogramma’s zullen waarschijnlijk gedurende het hele jaar 2021, en waarschijnlijk ook nog lang daarna, doorgaan. “Het begrotingsbeleid blijft een belangrijke swingfactor in onze cyclische vooruitzichten.”

Hoewel Pimco weinig inflatierisico op de cyclische horizon ziet, blijven de experts van mening dat Amerikaanse Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) een redelijk geprijsde afdekking bieden tegen de hogere inflatie in de VS op de langere termijn.

Begrotingsmoeheid

Een begin van ‘begrotingsmoeheid’ (waarbij de regeringen teruggaan naar een voorzichtiger houding) zou een aanzienlijk risico vormen voor het verwachte economische herstel, met name in de tweede helft van dit jaar en meer nog in 2022.

Nu China in 2021 een sterke groeidynamiek vertoont, verwacht Fels dat de beleidsmakers zich in de loop van dit jaar opnieuw zullen richten op het afbouwen van de schulden. “Wij zien een risico van een te grote aanscherping, die een sterker dan verwachte groeivertraging zou kunnen veroorzaken.” Een snelle terugkeer naar niveaus van voor de pandemie is niet waarschijnlijk.

Risico

Hoewel risicovolle beleggingen de komende maanden goed kunnen blijven presteren door de uitrol van het vaccinatieprogramma en stimulerend beleid, zijn beleggers in het licht van de risico’s wellicht te zelfgenoegzaam geworden. Fels: “Wij zien dit als een tijd voor een zorgvuldige positionering van de portefeuille en niet voor overdreven optimisme of het nemen van risico’s. Gezien het over het algemeen lage niveau van de rendementen, de krappe spreads en de lage volatiliteit leggen wij de nadruk op kapitaalbehoud en zorgvuldig liquiditeitsbeheer.”

Zodra de gemakkelijke pandemie-hersteltransacties zich hebben voltrokken, wordt een moeilijke marktomgeving verwacht. “Als actieve managers zullen wij proberen om waarde toe te voegen door middel van effectenselectie in alle sectoren, met een focus op hoogwaardige bronnen van inkomsten, en proberen de beste wereldwijde kansen te vinden.” Dat is geen verdienste; het is beheren zoals het hoort.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15668 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht