Joe Foster (VanEck): ‘Goud verliest glans’

De stijgende lijn van goud kwam in het tweede kwartaal op 16 juni abrupt tot stilstand na een aankondiging van de FOMC (Federal Open Market Committee) in het kader van zijn vergadering in juni. De Visie van Joe Foster, Portfolio Manager en Strateeg VanEck.

De Fed voorziet nu twee rentestijgingen in 2023, terwijl eerder nog werd uitgegaan van een eerste rentestijging pas in 2024. Bovendien liet de FOMC weten dat er besprekingen zijn begonnen over de afbouw van het opkoopprogramma voor staatsobligaties en de door hypotheken gedekte effecten. Deze subtiele koerswijzigingen kwamen voor de markten als een verrassing en zorgden bij de meeste beleggingscategorieën voor sterke schommelingen.

Tijdens de FOMC-vergadering van juni 2021 stelde de Fed ook zijn prognose bij voor de bbp-groei in 2021 van 6,5% naar 7,0% en verhoogde de Fed zijn prognose voor de kerninflatie in 2021 van 2,2% naar 3%. Toch bleef de Fed erbij dat de recente inflatiedruk van tijdelijke aard is. Deze prognose zorgde ervoor dat de dollar boven zijn voortschrijdend 200-dagengemiddelde uitkwam, en dat de U.S. Dollar Index (DXY)1 met bijna 2% steeg in de drie dagen die volgden op de beleidsaankondiging van de Fed.

Goud had te lijden onder de dollarsterkte en daalde tijdens diezelfde drie dagen met 5,1%. Hiermee doorbrak de goudprijs verschillende technische ondergrenzen. Ook aandelen en grondstoffen moesten in de week van de FOMC-aankondiging terrein prijsgeven. De markt voor Amerikaanse staatsobligaties reageerde grillig op de aankondiging. De rentes op staatsobligaties met looptijden van tien en dertig jaar gingen aanvankelijk omhoog, maar daalden aan het eind van die week snel tot onder de niveaus van voor de FOMC-aankondiging.

De Fed lijkt erin geslaagd om met een kleine beleidswijziging de verwachting te ondersteunen dat we te maken krijgen met sterke economische groei en een inflatie die onder controle is. Slechts een week na de FOMC-aankondiging veerden de aandelenmarkten weer op en aan het eind van de maand stond de S&P 500 op het hoogste niveau ooit. De dollar zat ook op de laatste dag van juni weer in de lift. Goud maakte iets van zijn eerdere verliezen goed, maar bleef gevangen binnen de bandbreedte van $ 1750 tot $ 1800 per ounce en sloot op 30 juni de maand af op $ 1770,11. Dat betekent een maandverlies van 7,02%. Over het eerste halfjaar als geheel bedraagt het verlies 6,76%.

Er is nog volop hoop voor goudmijnbedrijven

In het kielzog van de goudprijzen zijn dit jaar ook de koersen van goudmijnaandelen gedaald. Juni was een vreselijke maand voor goudmijnaandelen: alle winst die in de eerste vijf maanden van 2021 was behaald, is verloren gegaan. De goudmijnbedrijven met grotere marktkapitalisaties, zoals gemeten door de NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR),2 doen het dit jaar tot nu toe echter nog steeds beter dan de goudprijs. De GDMNTR daalde in de eerste helft van dit jaar met 5,62%. Dit is atypisch voor een periode van dalende goudprijzen, en kan verschillende oorzaken hebben.

Een oorzaak kan zijn dat deze aandelen in het afgelopen jaar iets achterliepen op goud, ondanks het feit dat goud een fenomenaal jaar doormaakte. Normaal gesproken zouden deze aandelen dan aanzienlijk beter moeten presteren dan goud. Er kan dus sprake zijn van een inhaalslag.

Ook kunnen hier sectorfundamentals aan ten grondslag liggen. De operationele en financiële gezondheid van goudmijnbedrijven is in de breedte momenteel ongekend goed. Met de huidige goudprijzen blijven de winstmarges, zelfs na de recente daling van de goudprijs, uitstekend en genereren de bedrijven aanzienlijke vrije kasstromen. Overmatige kasstromen worden op een verantwoordelijke manier ingezet: deze worden gebruikt om projecten te financieren die minder risicovol zijn en hogere rendementen opleveren, en om aandeelhouders te belonen door dividenden uit te keren en aandelen terug te kopen. De huidige goudmijnbouwsector kan voor steeds meer beleggers aantrekkelijk worden, aangezien mijnbouwers laten zien dat ze winstgevend zijn en gedurende de gehele metaalprijscyclus een geschikte belegging blijven.

De kleinere goudmijnbouwbedrijven deden het vorig jaar beter dan goud en beter dan de grotere goudmijnbouwbedrijven. Over het afgelopen eerste halfjaar bleven ze echter achter op goud en hun grotere branchegenoten. De MVIS Global Junior Gold Miners Index (MVGDXJTR)3 sloot de eerste helft van 2021 af met een verlies van 13,89%.

Het is onduidelijk wat de toekomst gaat brengen

Het lijkt erop dat de markt zich heeft geschaard achter het Fed-scenario van economische groei met op langere termijn geen ongewenste inflatieniveaus. Dit scenario zou ongunstig zijn voor de rol van goud als veiligehavenbelegging of inflatiehedge. Wij denken echter dat er allerlei redenen zijn om het Fed-scenario niet voor zoete koek te slikken.

De Fed liet weten dat ze denken over het afbouwen van zijn opkoopprogramma’s en over geleidelijke renteverhogingen over twee jaar. De Fed gaf echter geen details over de structuur of de timing van verkrappende maatregelen. Daarnaast zou een eventuele afbouw van de opkoopprogramma’s geleidelijk plaatsvinden. Dat betekent dat het pompen van liquiditeit in het systeem pas echt stopt wanneer de opkoopprogramma’s volledig zijn afgebouwd. Op dit moment wordt er elke maand voor $ 120 miljard opgekocht en blijven de rentes hangen rond het nulniveau. Als dit ongekende niveau van monetaire stimulering (en ook fiscale stimulering) aanhoudt, lijkt een inflatiecyclus een zeer reëel scenario. Wanneer Fed-leden uit angst voor hogere inflatie renteverhogingen plannen voor 2023 in stapjes van 25 basispunten, zijn ze daar waarschijnlijk te laat mee en zijn de stapjes te klein.

Al met al, wij denken dat de prognoses en beleidsaankondigingen van de Fed veel gedetailleerder hadden kunnen zijn. Wij bevinden ons momenteel in een unieke periode waarin de economie zich heropent en langzaam terugkeert naar normaal. Daarom is het nu erg moeilijk om te voorspellen hoe de voornaamste economische variabelen zich op de korte termijn gedragen en wat er gebeurt wanneer de tijdelijke effecten van de pandemie eenmaal zijn uitgeraasd. We achten het niet uitgesloten dat de berichtgeving van de Fed op korte termijn aanzienlijk anders van toon wordt. Voor nu hebben de markten ervoor gekozen om deze onzekerheden en risico’s te negeren.

