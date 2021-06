Joe Foster (VanEck): ‘Inflatie zorgt voor hogere goudprijs’

Goud en goudaandelen zaten in mei in de lift. Zorgen over inflatie en een zwakkere dollar leverden goud voldoende rugwind op om begin juni even boven de $ 1900 per ounce uit te komen. De Visie van Joe Foster, strateeg VanEck.

Mei was in feite de eerste maand van 2021 dat de primaire economische indicatoren wezen in de richting van een buitengewoon hoge inflatie. Wij zijn van mening dat goud daar relatief goed op reageerde met over de maand als geheel een winst van $ 137,74 (7,6%). Mei werd afgesloten op $ 1906,87 per ounce. Na de zes maanden durende correctie bleven goudaandelen het beter doen dan goud: de NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR)4 en de MVIS Global Junior Gold Miners Index (MVGDXJTR)5 stegen met respectievelijk 14,3% en 14,8%.

Pandemie

Op basis van de huidige cijfers wordt voor de komende vijf jaar een inflatie verwacht van 2,5% tot 3,0%. Dat is in lijn met de inflatieniveaus die we vaker zagen na een recessie. Voor het eerst sinds lange tijd hebben beleggers te maken met sterke inflatieprognoses. De Fed gaat er, net als veel economen, van uit dat de inflatiedruk van tijdelijke aard is. Zij denken dat de inflatie wordt veroorzaakt door micro- en macro-economische reacties op de pandemie.

De inflatie gaat altijd even omhoog wanneer de economie herstelt van een recessie. Het begint er echter steeds meer op te lijken dat de huidige omgeving zich minder goed laat vergelijken met de periode van na de kredietcrisis, maar beter met die van na de economische crisis van de jaren zeventig.

De kredietcrisis was een crisis waarin banken failliet gingen en gered moesten worden. Anders dan tijdens de kredietcrisis bleven de banken tijdens de pandemie gezond. Mede dankzij het snelle en grootschalige ingrijpen van de Fed bleef het financiële systeem uitstekend functioneren. Daarnaast ontvingen de meeste Amerikaanse gezinnen coronasteun van de overheid. Al deze liquiditeit klotste rond in de economie: een opmaat naar een periode van loon- en prijsinflatie.

Great Society

De inflatieperiode van de jaren zeventig kwam voort uit de Great Society, een sociaal plan van de Amerikaanse president Johnson in 1964 en 1965. Net als de huidige agenda van Joe Biden zorgden de Great Society-programma’s voor nieuwe, grootschalige uitgaven op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, stedelijke problematiek, armoede en transport. Volgens Wikipedia was de Great Society vooral bedoeld om een eind te maken aan armoede en raciaal onrecht. In de jaren zeventig leidden twee drastische stijgingen van de olieprijs, in combinatie met overheidsuitgaven voor sociale programma’s en de Vietnamoorlog, tot een inflatie met dubbele cijfers.

Het verschil

De invloed van olieprijzen op de economie is tegenwoordig bij lange na niet zo groot als in de jaren zeventig. De prijzen stijgen momenteel op veel meer vlakken, variërend van olie en metalen tot hout en landbouwgrondstoffen. In de huidige cyclus zijn producenten minder bereid om kapitaal te investeren in productie-uitbreiding. Ondertussen zet de transitie naar een groene economie een stijging aan de vraagzijde en/of een kostentoename in gang die verdere prijsstijgingen onvermijdelijk kunnen maken. CEO’s van veel bedrijven, van industriële bedrijven tot producenten van consumentengoederen, denken dat zij dit jaar en volgend jaar te maken krijgen met stijgende kosten en/of dat zij hun prijzen moeten verhogen. Maar er zijn meer aanjagers voor een hogere inflatie: de stijging van de geldhoeveelheid, het woningtekort, de dollarzwakte van 2020, de Chinese industrialisatie en gebrek aan kwalitatief goed personeel.

