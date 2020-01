Johanna Kyrklund (Schroders): ‘Uitdagingen voor 2020’

“Er zijn twee uitdagingen voor 2020”, meent Johanna Kyrklund, hoofd multi-asset beleggingen bij Schroders.

“Enerzijds neemt het effect van de overheidsstimulering in de VS af, anderzijds vormen de handelsspanningen tussen de VS en China een risico. Dat maakt de markten sterk afhankelijk van liquiditeit. Zij hebben leren vertrouwen op de effecten van QE, het veelgeprezen beleid waarbij centrale banken enorme hoeveelheden staatsobligaties of andere financiële activa hebben gekocht om liquiditeit in de economie te injecteren. Een van de effecten is dat de obligatierendementen worden gedrukt en daarmee hogere waarderingen van aandelen worden onderbouwd. Ondanks de afbouw van QE, voorziet zij een gestage opmars van de aandelenmarkten. De verwachting dat de obligatierente zal stijgen, is beperkt, omdat een nadrukkelijk economisch herstel uitblijft, de inflatie laag is en de institutionele vraag naar rendement aanhoudt. Dit geeft enige steun aan de aandelenmarkten, al ontbreekt het daar ook aan een trigger voor hogere waarderingen. De winstverwachtingen voor 2020 zijn – met name in de VS – hoog te noemen. De VS bevindt zich in een late fase van de cyclus. Dan zijn de inputkosten (grondstoffen, arbeid) voor bedrijven hoog en dat geeft druk op de winstmarges. De bedrijfswinsten in Europa, Japan en China zijn al gedrukt, wat potentieel biedt voor verbetering in de rest van de wereld in 2020.”

