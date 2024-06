Johannes Jacobi (Allianz): ‘Het vervolg van de AI-reis’

‘Het vervolg van de AI-reis. De volgende fase zal een boost krijgen door een bredere toepassing van generatieve AI’. De Visie van Johannes Jacobi, Product Specialist bij Allianz Global Investors.

Artificiële intelligentie haalde de krantenkoppen in 2023, maar wat is de volgende stap? ChatGPT en andere generatieve AI-tools hebben tot nu toe direct voordeel opgeleverd voor een handvol aandelen. De volgende golf van AI doorbraken zou meer kansen moeten opleveren voor andere bedrijven in het ecosysteem.

Deze eerste AI-infrastructuur legt de kritieke basis voor meer disruptie naarmate bedrijven in verschillende sectoren de mogelijkheden van generatieve AI benutten. De volgende fase van de adoptie en groei van generatieve AI zou de komende jaren een breder ecosysteem ten bate moeten komen, inclusief AI-toepassingen en AI-ondersteunde industrieën.

Nog vroeg in de opbouwfase van de AI-infrastructuur en de adoptiefase van generatieve AI

In tegenstelling tot eerdere innovatiecycli – toen behendige nieuwkomers grotere gevestigde bedrijven disrupteerden – waren dit keer de technologiereuzen de eerste begunstigden. Deze techgiganten hebben meer middelen, unieke databronnen en grote infrastructurele mogelijkheden om grote taalmodellen (LLM’s) te trainen en de eerste kansen met generatieve AI te benutten.

Tot nu toe is een groot deel van de outperformance van aandelen in deze eerste fase gegaan naar een selecte groep AI-infrastructuur- en technologiereuzen. Namelijk, het handjevol halfgeleiderbedrijven waarvan de versnelde computerchips cruciaal zijn voor AI-training en grote internet & hyperscale cloudproviders die snel gebruik konden maken van generatieve AI en al vroeg geld konden verdienen.

De voortdurende ontwikkelingen rond generatieve AI en LLM’s hebben tot nu toe geleid tot een veel sterkere vraag naar AI-infrastructuur, wat enige aanbodbeperkingen met zich meebrengt omdat hyperscale cloudplatforms zwaar investeren om te voldoen aan de groeiende vraag van bedrijven en overheden over de hele wereld. De vraag breidt zich uit naar andere gebieden zoals de volgende generatie netwerken, opslag en energie-infrastructuur voor datacenters om de explosieve groei van nieuwe AI-workloads te ondersteunen.

We zien ook een nieuwe golf van AI-toepassingen opkomen die generatieve AI-mogelijkheden in hun software inbrengen om meer waarde en automatiseringsmogelijkheden te creëren. Veel bedrijven in AI-gebaseerde industrieën investeren ook steeds meer in generatieve AI om een eigen branchespecifiek model te trainen op eigen gegevens of kennis om in de toekomst beter te kunnen concurreren en innoveren.

Veel van deze nieuwe AI-gebruiksgevallen bevinden zich echter nog in de proeffase van ontwikkeling en worden nog niet te gelde gemaakt of dragen nog niet bij aan de winst. In combinatie met een hogere, langere rente in 2024 zijn de prestaties van aandelen tussen infrastructuur, software/applicaties en andere sectoren sterker uiteen gelopen. De markt neemt op dit moment een afwachtende houding aan bij het waarderen van generatieve AI-voordelen in het bredere ecosysteem. We verwachten het komende jaar meer duidelijkheid over de impact, aangezien we met elke generatie betere AI-chips nieuwe toepassingen en use cases zien en deze AI-modellen slimmer worden.

De AI-innovatiecyclus staat dus nog maar in zijn kinderschoenen. De eerste opbouw van de AI-infrastructuur legt de basis voor meer bedrijven in verschillende sectoren om de mogelijkheden van generatieve AI te benutten en de volgende fase van adoptie en groei te katalyseren. In deze volgende fase van disruptie en verandering zullen er aanzienlijke kansen zijn om alfa te genereren via actieve beveiligingsselectie in AI-toepassingen en AI-gebaseerde industrieën.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19904 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht