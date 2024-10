John Hardy (Saxo): ‘De kansen en risico’s bij Trump 2.0’

De Amerikaanse presidentsverkiezingen komen snel in zicht. Nu Donald Trump de afgelopen week in de peilingen is gestegen, kijken we naar de impact van het scenario als Trump niet alleen wint, maar de Republikeinen ook de controle over het Huis van Afgevaardigden behouden en de controle over de Senaat terugnemen. Laten we het Trump 2.0 noemen. Daarvan is de kans op de gokmarkt momenteel 30%, stelt John Hardy, hoofd Macrostrategie bij Saxo.

Als we terugdenken aan de reactie op Trumps overwinning in 2016, is de consensus dat dit scenario erg positief zou kunnen zijn voor de Amerikaanse aandelenmarkt. Dit heeft te maken met het feit dat de markt in 2016 grote belastingverlagingen verwachtte en kreeg, vooral voor bedrijven. De sectoren die waarschijnlijk van een Republikeinse overwinning zullen profiteren zijn:

Amerikaanse fabrikanten met een grote binnenlandse marktpositie en buitenlandse concurrentie zouden het bijzonder goed kunnen doen in het geval van een overwinning van Trump, omdat zijn nieuwe tarieven hen binnenlands concurrerender kunnen maken.

Grote banken en fossiele brandstofenergiebedrijven. Trump heeft deregulering beloofd voor traditionele energiebedrijven en banken/financiële dienstverleners. Voor met name bankgiganten is de hoop dat een Trump 2.0 kan leiden tot het afbouwen van de strenge regelgeving die na de financiële crisis in 2007-2009 is ingevoerd.

Europese defensiebedrijven. Een Trump 2.0-regering zal waarschijnlijk leiden tot een verdere verzwakking van het vertrouwen in de veiligheidsallianties tussen de VS en Europa en een grotere bereidheid van de VS om met Rusland te onderhandelen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dit leidt waarschijnlijk tot verdere uitgaven in Europa om de ontoereikende Europese defensiecapaciteit te versterken.

Trump heeft beloofd de vennootschapsbelasting verder te verlagen van de huidige 21% naar 15%, een directe boost voor de winst van alle winstgevende bedrijven.

Maar wat zijn de risico’s?

De volgende aantal aandachtspunten zouden een positieve marktreactie snel kunnen ondermijnen:

Een groter risico op een handelsoorlog. Dit was al vrij prominent aanwezig tijdens Trump 1.0, toen de markt vaak werd geleid door Trumps laatste tweet over maatregelen tegen China. Maar Trump kan dit keer de handelstarieven nog verder verhogen, wat het risico van een confrontatie met niet alleen met China, maar ook met andere grote handelspartners, van Mexico en Japan tot Europa, kan aanwakkeren.

Er is brede overeenstemming dat stimulerende belastingverlagingen een sterkere Amerikaanse dollar kunnen veroorzaken. De Amerikaanse dollar is de wereldwijde munteenheid en een sterkere dollar is een risico voor de wereldwijde groei, met name voor opkomende markten.

De Amerikaanse tekorten zijn al enorm voor een economie die niet in een recessie verkeert. Verdere belastingverlagingen en hogere tarieven van Trump zouden de prijzen verder kunnen laten stijgen. Het marktsentiment zou snel kunnen verslechteren als de Fed de rentetarieven op een hoog niveau moet houden.

Trumps beleid wordt gezien als inflatoir en de lange termijnrentes zouden hierdoor weer sterk kunnen stijgen. De Amerikaanse schuldenlast bevindt zich bij de huidige rentetarieven op een volkomen onhoudbaar traject. Wat zouden het Amerikaanse ministerie van Financiën en de Fed moeten bedenken om te voorkomen dat de rentetarieven verder omhoog schieten? Hier zijn geen gemakkelijke antwoorden.

Hoe een Trump 2.0-scenario zich zal afspelen, is onbekend, maar van alle scenario’s zal het waarschijnlijk in de nasleep van de verkiezingen de grootste marktschommelingen met zich meebrengen, aangezien markten zich haasten om te anticiperen op het nieuwe beleid dat een activistische president en het Congres zullen voeren.

Het meest positieve scenario voor de markten op de middellange termijn is waarschijnlijk niet Trump 2.0, maar een Kamala Harris-overwinning met een Republikeinse Senaat – in feite de status-quo. De markt vindt het vaak het prettigst als politici niet veel kunnen doen.

