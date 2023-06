John Lineham (TRP): ‘Disruptie wordt anders’

Hoewel verandering een constante factor is, geldt dit niet voor het tempo en de snelheid van verandering, stelt John Linehan, Chief Investment Officer, U.S. Equities bij T. Rowe Price. De afgelopen jaren hebben snelle technologische ontwikkelingen geleid tot een breed scala aan innovaties en veranderingen in de economie. Veel bedrijven hebben gebruik gemaakt van innovatie om nieuwe markten te creëren en buitengewone rendementen voor aandeelhouders te genereren.

Deze innovatie heeft echter ook geleid tot verstoring binnen verschillende sectoren. Vooral bedrijven die als ‘waardeaandelen’ worden beschouwd, zijn zwaar getroffen door de negatieve gevolgen van innovatie. Hierdoor is innovatie tot nu toe een sterke ondersteuning geweest voor groeibeleggen en een aanzienlijke belemmering voor waardebeleggen. Voor beleggers die zich richten op waardering, is het een verwarrende tijd geweest, aangezien veel verstoorde bedrijven aanvankelijk goedkoop leken, maar later bleek dat ze eigenlijk goed of zelfs over-gewaardeerd waren vanwege verslechterende fundamentals. Toch wordt verwacht dat de dynamiek verandert en dat verstoring in de komende jaren minder een belemmering zal vormen voor waardebeleggers.

De markt heeft de impact van innovatie onderschat

Tien jaar geleden werden zowel de langetermijngroei en winstgevendheid van nieuwe technologieën als de voortdurende impact van innovatie op gevestigde bedrijven onderschat. Dit heeft ertoe geleid dat groeiaandelen aanzienlijk beter hebben gepresteerd dan waardeaandelen, omdat de kracht van disruptie langzaam duidelijk werd. Inmiddels zijn de verwachtingen echter wel erg hooggespannen en zou je kunnen stellen dat het potentieel van disruptors nu eerder wordt overschat. Tegelijkertijd kunnen gevestigde bedrijven juist worden onderschat door de markt, omdat zij inmiddels zelf zijn gaan innoveren als reactie op verstoring.

Breekt het tijdperk van de gevestigde orde aan?

Wat betekent dit voor beleggers? Waardebeleggers leggen meer nadruk op de waardering van een bedrijf in verhouding tot de fundamentals, terwijl groeibeleggers meer letten op het groeipotentieel dan op de huidige waardering. Om goed te presteren, moeten de fundamentals van een bedrijf meestal de verwachtingen overtreffen die worden gesuggereerd door de huidige waardering. Hoewel het afgelopen decennium voornamelijk werd gekenmerkt als het “decennium van de verstoring”, is het mogelijk dat het volgende decennium het “decennium van de gevestigde orde” wordt. Verwachtingen voor gevestigde bedrijven kunnen te laag zijn in bepaalde sectoren zoals media, auto’s en detailhandel.

In de mediasector is het succes van Netflix als pionier op het gebied van videostreaming zonder meer opmerkelijk. Nieuwe concurrenten hebben de afgelopen jaren aan de stoelpoten van Netflix gezaagd en zullen waarschijnlijk blijven concurreren om streamingabonnementen. Een recentere nieuwkomer op dit gebied is Disney. In de toekomst zal Disney waarschijnlijk overleven en gedijen in streaming, gezien de kracht van zijn merken en intellectuele eigendom. Het heeft ook voordelen ten opzichte van andere mediabedrijven die misschien onderschat worden. Als Disney bijvoorbeeld een blockbuster creëert via zijn Disney+ platform, heeft het bijkomende manieren om die hit te gelde te maken via zijn themaparken, speelgoedlicenties en andere manieren. Daarom denkt Linehan dat de markt de kracht van het bedrijfsmodel van Disney niet volledig begrijpt.

In de autosector is Tesla technologisch leider in elektrische voertuigen en heeft het een productieschaal bereikt die het voor concurrenten uitdagend zal maken om zijn winstgevendheid te evenaren en op prijs te concurreren. Linehan meent echter dat een groot deel van het voordeel dat Tesla ten opzichte van zijn concurrenten geniet, wordt weerspiegeld in de waardering. Aan de andere kant krijgt Volkswagen erg weinig krediet voor de miljarden die het bedrijf in de afgelopen jaren heeft uitgegeven aan de ontwikkeling van een EV-platform dat wereldwijd kan concurreren om marktaandeel. Linehan ziet een potentieel stijgingspotentieel voor het aandeel Volkswagen, gezien de lage verwachtingen van beleggers.

De toekomst van de detailhandel is omnichannel, waarbij retailers producten aanbieden in virtuele en fysieke winkels. Amazon heeft een enorm succes geboekt in internetretail maar heeft ondanks jarenlange pogingen nog geen succes geboekt in de fysieke detailhandel. Bedrijven als Wal-Mart en Best Buy hebben daarentegen interessante kenmerken die hen het potentieel geven om te slagen in een omnichannelwereld.

Wal-Mart is al een groot bedrijf in fysieke retail en investeert zwaar in zijn e-commerce mogelijkheden. De grote geografische aanwezigheid van het bedrijf betekent dat het al dicht bij zijn klanten staat en een voorsprong kan hebben op het gebied van “last mile” bezorging. Best Buy daarentegen is bereid om de prijzen van e-commerce te evenaren en een aantrekkelijk propositie te doen, gezien zijn servicemogelijkheden en interne verkoopexpertise. Daarom denkt Linehan dat beide bedrijven goed gepositioneerd zijn om de komende jaren met Amazon te concurreren.

Verwachtingen voor sommige disruptors kunnen nog steeds verwachtingen overtreffen

Niet alle gevestigde bedrijven zijn ondergewaardeerd en niet alle disruptieve bedrijven zijn eerlijk gewaardeerd of overgewaardeerd. Het is van cruciaal belang dat waardebeleggers verstoring op een grondige en geavanceerde manier analyseren, waarbij ze openstaan om te investeren in bedrijven die te maken hebben met seculiere uitdagingen waarvan de problemen al volledig zijn verdisconteerd in de aandelenkoers. Men moet alert zijn op situaties waarin de markt de uitdagingen van een bedrijf verkeerd begrijpt en onjuist verwerkt in de huidige waardering.

De dreiging van disruptieve technologie is niet verdwenen; het zal zich naar verwachting in de toekomst op andere manieren manifesteren. Het blijft essentieel voor waardebeleggers om kritisch te kijken naar verstoorde, gevestigde bedrijven en disruptors, en goed te letten op waar de verwachtingen te belastend of te optimistisch zijn.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18606 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht