Joop van de Groep (Fintessa): ‘Rente blijft de dominante factor’

Herstellen de beurzen volgend jaar weer of is deze berenmarkt nog niet ten einde? Voor de uitkomst zijn een paar zaken van belang. Hoe hardnekkig is de inflatie en hoe reageren de centrale banken? Want de dominante factor blijft de rente. Die is voor beleggingen in aandelen, obligaties en vastgoed van doorslaggevend belang.

De komende tijd zal moeten uitwijzen in hoeverre bedrijven in staat zijn om de gestegen kosten door te berekenen en of ze hun winstmarges op peil kunnen houden. Maar ook of overheden, bedrijven en consumenten hun schulden kunnen blijven dragen. Blijven consumenten besteden?

Lichtpuntjes

Twee recente gebeurtenissen kunnen de huidige neergaande trend doen keren. Tijdens de bijeenkomst van november liet de Federal Reserve (Fed) weten een trager tempo van renteverhogingen na te streven. Ook de rentestappen kunnen kleiner worden. Een week later bleek de consumentenprijsindex voor het eerst dit jaar minder hoog uit te vallen dan verwacht. Als dat doorzet zou de Fed volgend jaar de teugels wat kunnen laten vieren om de effecten van de renteverhogingen op de economie te laten inwerken. Dat is althans de consensus op dit moment.

Het is echter niet uitgesloten dat de grondstoffenprijzen en daarmee de inflatie weer zullen opleven. De rentecurve is invers en lijkt een recessie in te prijzen. De koopkrachtdaling van de consument zou uiteindelijk tot afnemende uitgaven moeten leiden. Beleggers lijken een, milde, recessie voor lief te nemen. Maar de Fed zal een zware recessie ook niet bovenaan het wensenlijstje hebben staan. Mocht er een grotere economische terugval dreigen dan zal de centrale bank waarschijnlijk eerder geneigd zijn minder hard op de monetaire rem te trappen.

Stijgende rentelast

Het snelle tempo waarmee de rente tot op heden is verhoogd, brengt nog een ander gevaar met zich mee. De rente is jarenlang historisch laag geweest. Daardoor is een economie ontstaan die zich daar volledig op in heeft gesteld. In hoeverre kan een schuldeneconomie een serie renteverhogingen zoals deze aan? De Verenigde Staten hebben zich decennialang diep in de schulden kunnen steken omdat de rentelast door de dalende rente gelijk bleef.

Een breed gespreide aandelenportefeuille biedt de beste kansen

Er zijn veel onzekerheden. Denk aan de oorlog in Oekraïne, de politieke machtsverhoudingen in de Verenigde Staten, de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, de Chinese economie, de ijzersterke dollar, de verdere deglobalisering, de energieprijzen in Europa, de winstmarges van de bedrijven en een naderende recessie. Redenen genoeg waarom bovengenoemd scenario niet uit hoeft te komen.

Veilige haven

Het klinkt passief, maar beleggers die gewoon blijven zitten op hun kwaliteitsaandelen zijn in zo’n onzeker klimaat het beste af. Vluchthavens (edelmetalen, hedgefondsen, private equity, vastgoed) hebben het minder goed gedaan dan een wereldwijd gespreide portefeuille, juist nu je outperformance zou mogen verwachten. Tot de centrale bankiers het sein veilig geven zou het zo maar eens een moeizame beurs kunnen blijven.

In het algemeen houden ondernemingen met een gezonde balans, een aantrekkelijk dividend, een sterke marktpositie en pricing power de voorkeur. Een breed gespreide aandelenportefeuille biedt de beste kansen om de voortdurende prijsstijgingen het hoofd te bieden. In de jaren zeventig bleken aandelen beter tegen langdurige inflatie opgewassen dan alternatieven als vastgoed, obligaties, edelmetalen of cash.

De column van Joop van de Groep werd eerder deze maand voor het eerst gepubliceerd in InFinance

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht