Joran Mambir (J. Safra Sarasin): ‘Goedkope AI: vriend of vijand?’

De plotselinge opkomst van de Chinese AI start-up DeepSeek eind januari heeft schokgolven door de techsector gestuurd. Deep Seek gebruikte enkele innovatieve technieken bij het trainen van zijn eigen grote taalmodel (LLM) en beweerde dat zijn model was getraind tegen een fractie van de kosten door Amerikaanse techgiganten. Is goedkope AI een vriend of een vijand? De visie van Joran Mambir, productspecialist voor het J. Safra Sarasin Sustainable Equity – Tech Disruptors Fund.

Volgens DeepSeek kostte het trainen van hun model slechts 5,6 miljoen dollar, aanzienlijk minder dan de miljarden dollars die Amerikaanse techgiganten hebben uitgegeven. DeepSeek heeft niet de meest geavanceerde chips van Nvidia gebruikt, omdat Chinese bedrijven vanwege Amerikaanse exportbeperkingen geen toegang hebben tot deze chips. Hoewel er enige scepsis blijft bestaan over de werkelijke trainingskosten, waren de uitgaven slechts een fractie van wat Amerikaanse bedrijven hebben geïnvesteerd. De innovatieve technieken die DeepSeek gebruikt, kunnen leiden tot grote kostenbesparingen in de hele AI-industrie.

Wij geloven dat de doorbraak van DeepSeek het potentieel heeft om een keerpunt te zijn voor AI. Hoewel het zorgen baart bij infrastructuuraanbieders, zou het een nieuwe golf van AI-investeringen kunnen aanwakkeren, waardoor nieuwe kansen ontstaan in andere delen van de AI-waardeketen.

Softwarebedrijven

De eerste winnaars van een bredere acceptatie van AI zouden softwarebedrijven zijn, aangezien zij in staat zouden zijn om AI betaalbaarder te integreren zonder grote margedruk. Met name infrastructuursoftware – zoals databases, zoekmachines en cyberbeveiliging – zou kunnen profiteren omdat meer AI-activiteit zou moeten leiden tot een groter gebruik van deze platforms.

Toepassingssoftware, waaronder procesautomatisering, data-analyse en marketingsoftware, zou ook de vruchten plukken. Cloudproviders kunnen ook profiteren van meer AI-inferentie en een bredere toepassing van AI. Als dankzij de vooruitgang in het onderzoek AI-modellen kunnen worden ontwikkeld met minder middelen, zouden deze bedrijven ook minder kapitaal hoeven uit te geven, wat de bezorgdheid van beleggers zou kunnen wegnemen.

Vooruitkijkend zullen we de ontwikkelingen rond AI nauwlettend blijven volgen. We geloven echter ook dat het potentieel van de technologiesector veel verder reikt dan AI. Om deze breedte te vangen, benadrukken we het belang van een gediversifieerde portefeuille die meerdere structurele groeithema’s omvat, zoals cyberbeveiliging, autonoom rijden en kwantumcomputing.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht