Jorden Boer (trader eToro): ‘Short in Nvidia’

Dit beursjaar is er een van aftasten. Voor volgend jaar mag een flinke correctie worden verwacht. Wat moet je (ver)kopen?

Dat is de mening van met meer dan 12.000 beleggers op eToro. Wat denkt hij en wat is zijn strategie. “Ik focus me op de Amerikaanse techmarkt vanwege de volatiliteit. Daar valt historisch gezien de meeste winst te behalen.” In 2022 behaalde Boer een koerswinst van meer dan 38% en dit jaar ligt hij met een plus van ruim 16%. “Ik pas mijn beleggingsstrategie aan op de marktomstandigheden. Meegaan met de bewegingen van de wereldeconomie en beurzen, maar ook mijn eigen koers varen zodra de markten lijken te draaien.”

“In de basis handel ik met mijn eigen geld, en andere beleggers kunnen mijn trades zien en kopiëren. Ik heb nu 180.000 euro eigen vermogen belegd en heb dus zeker ‘skin in the game’. Omdat ik vermogen op wil bouwen over de lange termijn, is risicobeheer natuurlijk geïntegreerd in mijn strategie. Voor gebruikers die mijn portfolio kopiëren zijn er geen beheerkosten, instapgeld en commissies.”

Overgewaardeerd? Short gaan

Boer neemt shortposities in als hij aandelen overgewaardeerd vindt. Een mooi voorbeeld is NVIDIA: “Omdat de winstprojecties mij onmogelijk leken ben ik in juni en juli short gegaan. Daarbij hielp dat de VS ook pas heeft aangegeven dat NVIDIA niet meer naar China mag exporteren terwijl deze markt 20% van de omzet genereert. Het aandeel kan maar één kant op: naar beneden.”

Eerst de recessie en dan weer vooruit

Met de mooie winsten die Boer recent wist te maken met het sluiten van shortposities wil hij binnenkort nieuwe longposities innemen. “Ik wil daarbij nog genoeg reserves overhouden voor de verwachte recessie die ervoor zal zorgen dat de aandelenmarkt fors zal dalen in de eerste helft van volgend jaar.” En de longposities die hij beoogt? “Gevestigde techbedrijven zoals Google, Apple en Microsoft aangevuld met bedrijven met sterk groeipotentieel.”

