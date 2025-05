Josh Gilbert (eToro): ‘Apple waarschuwt voor impact invoerheffingen’

Voor beleggers in Apple begint het geduld langzaam op te raken. Na een bewogen 2024 hadden velen gehoopt dat 2025 een positievere wending zou brengen, maar die hoop lijkt te zijn ondermijnd door de nieuwe importheffingen van Trump. De Visie van eToro-analist Josh Gilbert.

’s Werelds grootste beursgenoteerde onderneming rapporteerde tegenvallende verkoopcijfers in China in de meest recente kwartaalresultaten en waarschuwde dat de invoerheffingen de kosten in het lopende kwartaal zullen opdrijven. Apple voorziet een stijging van de kosten met 900 miljoen dollar, een duidelijk signaal dat de nieuwe handelsspanningen een flinke impact hebben op de iPhone-maker.

Een lichtpuntje was dat de totale omzet de analistenverwachtingen wist te overtreffen. Mogelijk kochten consumenten in het afgelopen kwartaal meer producten om prijsstijgingen later dit jaar voor te zijn. Toch stelde de omzet uit diensten, de afgelopen kwartalen nog een sterke groeimotor, teleur. Die groeide met slechts 12% en bleef daarmee onder de verwachtingen.

Zelfs kunstmatige intelligentie kon het tij niet keren. Topman Tim Cook gaf aan dat sommige AI-functionaliteiten pas in 2026 worden uitgerold, een teleurstellende boodschap, zeker nu andere Magnificent Seven-techreuzen al volop aan het verdienen zijn aan hun AI-investeringen.

Met een koersverlies van 15% sinds begin dit jaar en kwartaalcijfers die weinig aanleiding geven tot optimisme zullen beleggers zich afvragen of hun kapitaal elders beter rendeert. Apple is nog geen rotte appel, maar het is op dit moment ook niet de aantrekkelijkste vrucht uit de mand.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20789 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht