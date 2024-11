Jubilerende BeleggersFair trekt weer veel bezoekers

Vandaag werd voor het tiende jaar op rij de BeleggersFair georganiseerd. Het grootste Nederlandse beleggersevent blijkt ook na een decennium nog even populair onder beleggend Nederland. Meer dan 3.000 ervaren en minder ervaren particuliere beleggers bezochten de Amsterdamse Beurs van Berlage op zoek naar kennis en visies. Speciaal voor de nieuwe belegger vond in de Graanbeurszaal daarnaast voor het derde jaar op rij het event BeursInside plaats. Dit evenement trok zo’n 500 bezoekers, die ook de naastgelegen BeleggersFair bezochten.

Tijdens de BeleggersFair werd opnieuw een sterk plenair programma gepresenteerd onder leiding van dagvoorzitter Roelof Hemmen. Ook waren er Gouden Tips van beleggingsgoeroes, veertien masterclasses, twaalf snelcursussen, drie talkshows en een beursvloer gevuld met beleggend Nederland. Het was een dag vol informatie voor zowel de beginnende als de gevorderde belegger.

Vele financiële zwaargewichten bezochten vandaag de Beurs van Berlage om hun kennis en visie te delen met bezoekers. Op het podium gaven de economen Elwin de Groot (Rabobank), Edin Mujagić (Hoofbosch) en Bert Colijn (ING) hun visie op de huidige en toekomstige macro-economie, met specifieke aandacht voor de Verenigde Staten. Ook geopolitiek heeft directe gevolgen voor de economie (en dus voor beleggers). Daarom gaf filosoof en sociaal wetenschapper Haroon Sheikh een actueel inzicht in de huidige politieke strategieën van bijvoorbeeld de Verenigde Staten en China.

Maar op het plenaire podium werd ook praktisch informatie verstrekt aan beleggend Nederland. Beleggingsprofessionals Ralph Wessels (ABN Amro) en Luc Aben (Van Lanschot Kempen) vertelden hoe beleggers op alle belangrijkste trends kunnen inspelen. En Peter Strikwerda (APG) ging in op de vraag hoe beleggers het beste kunnen inspelen op de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI).

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) was eveneens aanwezig. Bestuurslid Hanzo van Beusekom nam de aanwezigen mee in belangrijke trends, ontwikkelingen en risico’s op de beleggingsmarkt.

De BeleggersFair is een initiatief van TRIPLEi, Financial Content BV, het multimediale bedrijf achter beleggersplatformen als Cash, Cashcow.nl en BeursInside. De BeleggersFair was hét sluitstuk van de Week van de Belegger. Tijdens de Week werd voorlichting gegeven en activiteiten georganiseerd over beleggen. Consumenten konden onder meer rondleidingen volgen bij Euronext Amsterdam.

U kunt in de loop van volgende week alles terugkijken op beleggersfair.nl.

