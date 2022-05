Julia Angeles (BG): ‘Revolutie gezondheidszorg’

De medische sector is in de greep van een ongekende innovatiegolf, waarbij technologische en biomedische ontwikkelingen zich razendsnel voltrekken. Volgens de Schotse vermogensbeheerder Baillie Gifford zorgen data science en artificial intelligence (AI) daarbij voor grote veranderingen. “De echte revolutie in de gezondheidszorg moet nog plaatsvinden”, stelt Julia Angeles, manager Worldwide Health Innovation Fund van Baillie Gifford.

Artificial intelligence zal de gezondheidszorgsector fundamenteel veranderen, waardoor bedrijfsmodellen worden verstoord, de patiëntenzorg wordt gemoderniseerd en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en medische behandelingen wordt versneld. Angeles: “Artificial intelligence kan leiden tot doorbraken in de laatste dodelijke ziektes zoals kanker, hartfalen en Alzheimer.”

Dit is uitstekend nieuws voor de samenleving. Voor innovatie en ontwikkeling is echter kapitaal nodig. Kapitaal dat steeds meer investeerders bereid zijn te verstrekken. Zij kunnen sociale impact bereiken door cruciaal onderzoek te helpen financieren en tegelijkertijd aantrekkelijke rendementen te behalen wanneer bedrijven met nieuwe producten en oplossingen op de markt komen.

Covid-19 heeft deze technologische revolutie in de gezondheidszorg versterkt, concludeert Angeles: “In het afgelopen jaar hebben we de wereldwijde toepassing gezien van nieuwe technologieën zoals mRNA, aangevoerd door bedrijven als Moderna, dat we al sinds zijn beursgang in 2018 in onze portefeuille hebben opgenomen. Na verloop van tijd kan mRNA uitgroeien tot een technologieplatform dat onze eigen cellen effectief verandert in minifabriekjes die eiwitten produceren om vormen van kanker, auto-immuunziekten en vele andere chronische en zeldzame ziekten te genezen.”

Beleggers hebben de boot niet gemist

Geavanceerde computertechnologieën kunnen bijzonder krachtig zijn voor biotechbedrijven. Het Amerikaanse Recursion Pharmaceuticals heeft bijvoorbeeld de kracht van AI aangewend om nieuwe geneesmiddelen te ontdekken en te ontwikkelen door de subtiele impact van kleine moleculen bij toediening aan cellen te evalueren.

Op vergelijkbare wijze heeft het Britse Exscientia krachtige AI-platforms gebouwd om de complexiteit van de menselijke biologie te doorgronden en zo de ontdekking van geneesmiddelen efficiënter te maken. “Beide bedrijven omarmen de complexiteit in plaats van er tegenin te gaan. Dit is een strategie die volgens ons waarschijnlijk kenmerkend zal zijn voor innovatie in de 21e eeuw”, aldus Angeles.

Vanuit een langetermijnperspectief staat de trend nog in de kinderschoenen, zegt Angeles. “Beleggers hebben de boot niet gemist. We zijn nog maar aan de oppervlakte van de mogelijkheden en veel van deze technologieën staan nog in de kinderschoenen. Maar stel je een wereld voor waarin consumenten ook toegang krijgen tot deze krachtige hulpmiddelen. Wat als ze medische gegevens die door draagbare technologieën zijn verzameld, eenvoudig kunnen visualiseren om dagelijkse aanpassingen in hun levensstijl aan te brengen?”

Maar welke bedrijven selecteren?

Maar welke bedrijven zullen profiteren van de langdurige trend van technologische innovatie? De meeste deskundigen zouden beleggers de weg wijzen naar een fonds met een brede spreiding van bedrijven om het risico van verkeerde keuzes te beperken. Baillie Gifford maakt echter gerichte en geconcentreerde keuzes en houdt vast aan deze beslissingen, zowel in de gezondheidszorg als in andere sectoren.

Angeles: “Baillie Gifford is een langetermijnbelegger. Wij streven ernaar om bedrijven in de vroege groeifase te ontdekken en nemen vaak aanzienlijke posities in bij beursintroducties. We waren vroege investeerders in bedrijven als Tesla, Moderna, Alibaba, Mercado Libre, Netflix en Spotify.”

De zoektocht naar uitmuntende bedrijven vormt de kern van de langetermijnstrategie van Baillie Gifford, en het bedrijf is daar zeer succesvol in geweest. Angeles: “Wij denken in decennia, niet in kwartalen. Wij richten ons op winstmogelijkheden in de toekomst en nemen pas posities in na gedegen onderzoek en lange afwegingen. Daarbij kijken we verder dan de vaak kortetermijnmeningen en gegevens in de financiële sector, maar geven we de voorkeur aan de visie van bijvoorbeeld wetenschappers, ‘thought leaders’ of medische professionals.”

Stijgende kosten van de gezondheidszorg

De stijgende prijzen gaan hand in hand met de groei van transformatieve behandelingen. Dit heeft de spanning doen toenemen die altijd al in de samenleving heeft bestaan tussen de winsten die in de gezondheidszorg worden gerealiseerd en het morele recht van de patiënten op betaalbare zorg.

Dit is niet verwonderlijk aangezien het gaat om gezondheid, leven en dood”, aldus Angeles. “We zijn ons ervan bewust dat beleggers in de gezondheidszorg te maken hebben met ESG-overwegingen. Deze overwegingen zouden een integraal onderdeel moeten zijn van elke beleggingsstrategie op lange termijn. Bedrijven die zich niet aan ethische richtlijnen houden, zullen niet kunnen gedijen, laat staan tot de winnaars van de toekomst behoren, winnaars waarin wij belegd willen zijn.”

Veel beleidsmakers streven naar strengere regelgeving voor de prijsstelling van behandelingen. Angeles: “De uitdaging is om een evenwicht te vinden tussen beleid dat erop gericht is patiënten te beschermen door excessieve prijsstelling te beperken en het belonen van innovatie. Als de maatschappij vandaag niet bereid is om voor die geneesmiddelen te betalen, zullen ze niet worden uitgevonden. Bovendien zijn er, naarmate het tempo van de veranderingen en innovaties in de gezondheidszorg blijft versnellen, redenen om aan te nemen dat de kosten zullen dalen. Als gevolg van concurrerende innovatie en de toepassing van data science wordt de ontdekking van geneesmiddelen sneller, voorspelbaarder, herhaalbaarder – en dus goedkoper

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17299 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht