Just Eat is net zo opgeblazen als de prijs van bitcoin

Jitse Groen is met het kralenrijgen van Just Eat Takeaway (JET) nog lang niet klaar. Knettergek?

De overname van de Amerikaanse branchegenoot Grubhub is gisteren goedgekeurd. De prijs: 6 miljard dollar in aandelen. Fundamenteel schieten de beleggers er niets mee op. Het blijft een verliesgevende onderneming. Over 2020 werd een verlies geleden van 151 miljoen euro op een omzet van ruim 2 miljard euro. Het lijkt er zelfs op dat groei ten koste gaat van de brutomarge: 57% in 2020, tegen 76% in 2019, 94% in 2018, 85% in 2017 en 87% in 2016.

Uit de database van Refinitiv blijkt dat de sector een gemiddelde netto winstmarge heeft van 11,1%. Voor JET zou dat een winst per aandeel betekenen van circa 1,10 euro op basis van de omzet van vorig jaar. Dat komt neer op een koers/winstverhouding van bijna 70. Het aandeel noteert echter 42 keer het verlies (forward).

Opgeblazen

De koers van JET is net zo opgeblazen als de prijs van bitcoin. Er ligt geen gezond fundament/waardering aan ten grondslag. JET en zijn bestuurders lijken enkel te kunnen denken aan groei, omdat ze het bedenkelijke, ongeloofwaardige vermoeden hebben dat wereldwijd slechts plaats is voor slechts enkele maaltijdbezorgers.

Goeiverhalen zijn mooie aanjagers van de koers. Zonder koersstijging van JET zullen andere bedrijven echter niet willen worden overgenomen in aandelen, omdat die dan enkel met verlies kunnen worden verkocht. De overname van Grubhub is mede afgedwongen doordat hedgefunds hun investeringen met winst willen verzilveren.

Kwetsbaar

De strategie van JET wordt kwetsbaarder. Sinds augustus vorig jaar is de koers met 30% gedaald van 110 euro naar 76,80 euro. Dat bemoeilijkt overnames. In de toekomst zullen toezichthouders zich weren tegen een nieuwe overname, omdat men van Facebook, Twitter, Alphabet en andere digi-bedrijven wel heeft geleerd dat je vroegtijdig moet ingrijpen om een dominante marktpositie te voorkomen.

Respect kunnen beleggers hebben voor de marsroute van Jitse Groen. Fundamenteel is het echter een veel te duur aandeel. Er zijn momenten dat het aandeel interessant is voor traders.

